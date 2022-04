Alberto Samid recuperó su libertad y lo celebrará organizando un “asado peronista»

El empresario manifestó que “todo el peronismo está dividido y hay un puterío bárbaro”.

El empresario de la carne, Alberto Samid, logró recuperar su libertad tras ser condenado por integrar una “asociación ilícita”. El dirigente convocó a un asado “por la unidad” del peronismo para celebrar el Día del Trabajador. Además se refirió a la actualidad económica del país y pidió “dolarizar el salario”.

Alberto Samid expresó: “Todo está dolarizado: los servicios, la materia prima. Lo único que no suben son los salarios. Hay que dolarizar el salario. La gente tiene que ganar un buen salario. El sueldo mínimo tiene que ser de $200 mil. No se puede dar un sueldo de 40, 50 o 60 lucas“.

Respecto a la suba de precios, el empresario indicó: “Los precios de la mercadería nuestra son razonables, no es caro. Lo que está mal son los salarios. Acá se gana muy poco, hay que aumentar los salarios. Si no aumentamos los salarios, cualquier mercadería es cara para acá. La gente tiene que ganar mucho más, el doble tiene que ganar”.

“Poné un salario mínimo de $200 mil y vas a ver que la carne no es cara, el pan no es caro, sino que es normal. Eso hay que hacer, no bajar la carne $100 o bajar $10 el pan”, agregó Alberto Samid en diálogo con FM Delta.

Por último, el empresario invitó a los peronistas a sumarse a un asado: “El 1 de mayo invito a todos los compañeros a Cañuelas para hacer un asado por la unidad. Todo el peronismo está dividido y hay un puterío bárbaro“.

