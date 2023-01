Alberto volvió a atacar a la Justicia:“En Argentina los únicos privilegiados son los jueces”

El Presidente volvió a arremeter contra el Poder Judicial, después de enviar al Congreso el pedido de juicio político contra la Corte Suprema. Además, lanzó una dura chicana contra Carlos Rosenkrantz.

El presidente, Alberto Fernández, volvió a embestir contra la Justicia, al plantear: “En el país los únicos privilegiados son los jueces”. Hizo estas declaraciones después de enviar al Congreso el pedido de juicio político contra la Corte Suprema. Además le envió una dura chicana a uno de los integrantes del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Alberto Fernández anunció en Mar del Plata la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños y adolescentes sin cuidados parentales, y planteó: “Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños, hoy estamos en un país en el que los únicos privilegiados son los jueces, pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas”.

El Presidente criticó a Rosenkrantz, sin mencionarlo, en su ofensiva contra el Poder Judicial: “Aprendimos que donde hay una necesidad, hay un derecho, a pesar de lo que dice algún juez”. El integrante de la Corte había dicho: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

Las frases más destacadas de Alberto Fernández

“No hacemos una cosa más que justicia, si alguien piensa que estamos gastando plata, soy feliz de gastar la plata en la justicia social, no hay nada más lindo que gastar la plata en darle igualdad a los argentinos y las argentinas”.

"Hoy lo que estamos anunciando es que 9000 chicos que por el solo hecho de no tener madre tienen el mismo derecho y lo que estamos haciendo es ampliando los derechos de ellos. Algunos dicen que en política todo es lo mismo pero no somos todos iguales".

“Algunos creemos que eso llama inversión social, otros piensan que así es la vida. Alguno se animó a decir que pobres hay en todos lados”.

"Nada es más indecente que animarse a convivir con la pobreza porque es, para aquel que abrazó a la política, un permanente reclamo al alma para terminar con semejante injusticia".

“Es hora de que nos pongamos por delante la utopía de la igualdad social porque eso lo podemos hacer”.

“Por más que nos digan que vivimos en un país de cuarta, somos un país maravilloso”.

"Tenemos los mejores hombres y mujeres, vamos a construir ese país porque millones de hombres y mujeres están reclamando vivir ese país igualitario".

