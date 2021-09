Alberto y el nuevoGabinete:»Busqué entre quienes trabajaron conmigo en el gobierno de NéstorKirchner»

El mandatario encabezó este lunes desde Casa Rosada el acto de juramento de los nuevos ministros.

El presidente Alberto Fernández tomó juramento este lunes en Casa Rosada a los nuevos ministros que se sumaron al Gabinete, a partir de los cambios dispuestos el pasado viernes.

Antes del inicio de la jura el mandatario se refirió a los cruces que todo a lo largo de la semana pasada y tras la derrota en las PASO dejaron al desnudo las tensiones que se viven al interior mismo del oficialismo. En ese sentido Fernández aseguró que «hay veces que cuando se pierde una elección los dirigentes se enojan con la gente, nosotros no, nosotros nos enojamos con nosotros mismos porque algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido».

«Y planteamos nuestros debates, nuestras discusiones que siempre tienen un sentido único, encaminarnos a un momento mejor. Los debates jamás me han afectado ni me han preocupado, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, obediente, que no discute que un movimiento político que reflexiona y yo he prestado atención a las palabras de todos los que han hablado», aseguró el mandatario.

Señaló además que «el domingo pasado el pueblo dio un veredicto y somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y vamos a tomar en cuenta los reclamos de las cosas que habremos hecho mal, de las que nos habremos equivocado y de las que no llegamos a hacer y que debemos acelerar».

En ese sentido adelantó que «lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar, muchas de las cuales teníamos previsto tomar de antemano y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado que se vio afectado por la pandemia y al que todo el crecimiento económico que objetivamente está ocurriendo todavía no le ha llegado con la velocidad que hubiéramos querido. Y en eso ya estamos trabajando».

Y advirtió: «Hay dos países en pugna y tenemos que resolver eso. No somos parte de ese país que desprecia y la salud pública, ni somos parte de ese país que quiere que los que trabajan puedan perder su trabajo sin indemnización, ni de los que quieren la concentración en la ciudad de Buenos Aires abandonando el norte y el sur. No somos parte de ese país».

Prestaron juramento Juan Manzur (jefe de Gabinete de Ministros), Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Aníbal Fernández (Seguridad), Jaime Perzyck (Educación), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Julián Domínguez (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Juan Ross (secretario de Comunicación y Prensa).

El acto tuvo lugar en Casa Rosada y entre los presentes estuvieron los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan, Sergio Uñac.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el jefe de bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.