Alberto,tras la sentencia de Cristina:“Hoy ha sido condenada una persona inocente”

El Presidente se solidarizó con la Vicepresidenta a través de Twitter, luego de que el TOF2 la declarara culpable del delito de defraudación al Estado y la inhabilitara para ejercer cargos públicos.

Casi tres horas después de que el Tribunal Oral Federal N°2 condenara a Cristina Kirchner en el juicio por la corrupción con la obra pública, Alberto Fernández salió públicamente a solidarizarse con la Vicepresidenta: “Hoy ha sido condenada una persona inocente”, dijo el Presidente y afirmó que la exmandataria “es víctima de una persecución absolutamente injusta”.

“Ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, lanzó el mandatario en Twitter.

El TOF 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por defraudar al Estado en miles de millones de pesos con la concesión de obras públicas en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

El respaldo de Alberto Fernández a Cristina Kirchner en Twitter (Foto: Twitter/@alferdez).

“Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a Cristina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas”, siguió Alberto Fernández en Twitter.

“Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, concluyó.

El Presidente se sumó de esta forma al respaldo que manifestaron referentes de todos los sectores que integran el Frente de Todos y buena parte de los integrantes del Gabinete nacional, incluidos algunos que tuvieron enfrentamientos en el pasado con la Vicepresidenta.

Cristina Kirchner realiza un descargo luego de que el TOF2 la condenara a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública (Foto: Captura).

Por otra parte, minutos después de conocerse el fallo del TOF2, y antes de que Alberto Fernández se manifestara en Twitter, había renunciado Julián Leunda, hasta ahora jefe de Asesores del Presidente.

Se trata del funcionario nacional mencionado en los chats sobre el supuesto viaje al sur de jueces, fiscales y empresarios, que había sido señalado por Cristina Kirchner durante su descargo en el Senado. En las últimas horas, el Leunda fue duramente cuestionado desde La Cámpora, que pedía su salida del Gobierno.