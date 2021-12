Albertoy su mensaje a la oposición:“No me aprueban el presupuesto y además me apuran

”

El Presidente fue el principal orador en la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense.

El presidente Alberto Fernández se hizo presente en la asunción de Máximo Kirchner como nuevo titular del PJ bonaerense en San Vicente. El jefe de Estado se refirió a la negociación con el FMI, se enojó con la oposición tras el rechazo del Presupuesto 2022 y criticó a la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que fue señalado por muchos como el responsable de que no salga la ley por su fuerte discurso, Alberto Fernández manifestó su apoyo hacia Máximo Kirchner. “Muy feliz de acompañar a Máximo el día en que los bonaerenses han decidido darle la misión de conducir al peronismo de la Provincia”, dijo el Presidente.

Luego, Alberto Fernández le mandó un mensaje a la oposición: “Los que me dicen hay que cerrar con el Fondo no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor, la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron”.

“Lo que pido es un poco de honestidad intelectual, dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea callen por vergüenza, porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer“, agregó el Presidente.

Por otra parte, Fernández criticó a la Corte Suprema luego de que anularan la reforma en el Consejo de la Magistratura. “Si los jueces no dirimen los conflictos, los profundizan, y si dirimen los conflictos teniendo en cuenta solo los intereses de las partes, no hacen Justicia, hacen otra cosa. Cuando el derecho no es justo es torcido y así es como actúan“.