Alemania: al menos siete muertos tras tiroteo en una iglesia de Hamburgo

Además hay 25 heridos y ocho personas están peleando por su vida.

La ciudad de Hamburgo en Alemania se encuentra conmocionada tras un tiroteo que se desarrolló en un centro de Testigos de Jehová. El hecho dejó un saldo de por lo menos siete muertos y 25 heridos, ocho de ellos se encuentran en situación de gravedad.

La masacre se produjo en el barrio de Alsterdorf, ubicado al norte de Hamburgo. Por el momento la Policía no ha podido detener al atacante o los atacantes. Varias ambulancias se reunieron en el lugar para asistir a las víctimas. A los residentes del barrio les pidieron que no salgan de sus hogares.

En Hamburgo, Alemania (distrito de Alsterdorf), al menos 6 personas murieron tras disparar contra el centro de los Testigos de Jehová.



Fuentes locales se pueden encontrar alrededor de las 9:00 p. m., hora permitida. Después de eso, se inició una importante operación policial pic.twitter.com/pQOomUhJyi — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) March 9, 2023

“Busque refugio en un edificio de inmediato. Solo use el teléfono en emergencias extremas para que las líneas no colapsen”, fue la recomendación de las autoridades policiales a los ciudadanos de Alsterdorf. “Hasta el momento no hay información fidedigna sobre el motivo del crimen”, agregó un vocero de la Policía.

Peter Tschentscher, alcalde de Hamburgo, expresó: “Los informes de Alsterdorf/Gross Borstel son impactantes. Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando a toda máquina para localizar a los perpetradores y esclarecer los hechos”.