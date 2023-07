¡Alerta! ¿Por qué rechazan las tarjetas de débito en algunos comercios?

Usuarios de todo el país están dando casos de este tipo en diferentes rubros, vulnerando la normativa vigente. Las causas y qué hacer en esos casos

En Argentina, el uso de tarjetas de débito como medio de pago siempre fue objeto de debate debido a ciertas irregularidades y desafíos que enfrentan tanto los comercios como los consumidores. La normativa vigente establece claramente que ningún comercio de ningún rubro puede cobrar un monto extra por utilizar la tarjeta de débito, y aquellos que venden bienes para consumo final, prestan servicios de consumo masivo, realizan obras o efectúan locaciones de cosas muebles tienen la obligación de aceptar este medio de pago, así como tarjetas prepagas no bancarias u otros equivalentes.

Sin embargo, en la práctica, se han reportado casos de comercios que vulneran esta normativa, cobrando montos adicionales o rechazando el débito como mecanismo de pago. Esto afecta directamente los bolsillos de los consumidores y va en contra de las regulaciones establecidas. A pesar de que el pago mediante tarjeta de débito no puede ser rechazado por ningún comerciante, algunos establecimientos se resisten o muestran poca disposición para implementar este sistema, especialmente debido a la alta inflación que afecta al país y las demoras en efectivizar el monto total de las operaciones.

Para muchos comerciantes, el pago en efectivo se presenta como la opción más atractiva, ya que les permite evitar la retención de los bancos y la incertidumbre generada por la escalada inflacionaria. Los bancos, por su parte, retienen parte de las facturaciones durante semanas, lo que afecta aún más las cuentas de los propietarios de los comercios, especialmente en momentos de alta inflación.

Durante este tiempo, los bancos pueden «especular» y disponer de los fondos a su arbitrio, mientras que los comerciantes deben lidiar con la dilución de sus ingresos debido al contexto inflacionario. Además de estos problemas, se observa una menor aceptación de las tarjetas de crédito en comparación con el pasado, aunque su uso es más opcional en los establecimientos. Esto se atribuye también a la inflación reinante y a las comisiones que los comerciantes deben pagar a las entidades financieras por el uso de las tarjetas de crédito. Es decir, la opción de pagar en efectivo se ha vuelto más atractiva para los comercios y consumidores en un contexto inflacionario y con demoras en la efectivización de los pagos con tarjeta de débito.

Comercios AFIP: qué hacer si no aceptan pagos con tarjeta de débito

Para enfrentar esta situación y garantizar el cumplimiento de la normativa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó diferentes canales para que los consumidores denuncien a aquellos comercios que no acepten pagos con tarjetas de débito o que cobren montos extra por su uso.

Estas denuncias pueden realizarse a través de un código QR que figura en el «Formulario 960 – Data fiscal» del local, que se encuentra ubicado en la puerta o cerca de la caja de cobro. Además, hay otras opciones disponibles, como realizar la denuncia a través de la página web de AFIP, desde la App «Mi AFIP» o por teléfono al 0800-999-3368.

Pagos en declive:¿por qué rechazan las tarjetas de débito en algunos rubros?

AFIP: en qué consiste la obligación de aceptar pagos con tarjeta de débito

Deberán aceptar tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes:

Quienes vendan bienes para consumo final.

Quienes presten servicios de consumo masivo.

Quienes realicen obras.

Quienes efectúen locaciones de cosas muebles.

Los obligados deberán brindar a los clientes la posibilidad de realizar las operaciones de pago a través de terminales POS. El dispositivo tendrá que admitir el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas más de una entidad financiera autorizada para operar en el país.

Comercios AFIP: quiéne deben aceptar tarjetas de débito

El costo que les insuma adoptar el sistema podrá computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado.

Tarjetas de débito: sujetos exceptuados

Los sujetos se encuentran exceptuados cuando:

La actividad se desarrolle en localidades con una población menor a 1.000 habitantes, según los datos oficiales del último censo poblacional realizado, publicados por el INDEC.

El importe de la operación sea inferior a $100.

Tarjeta de débito: los benficios de utilizarla como medio de pago

A continuación, los beneficios de pagar con tarjeta de débito

Es más seguro, ya que no necesitas tener dinero en efectivo para realizar tus pagos.

No tenés que estar pendiente de contar con el efectivo suficiente para realizar una compra.

Podés llevar un control de tus gastos.

Podés acceder a promociones bancarias.

No perdes tiempo haciendo filas en los cajeros.

Beneficios de pagar con tarjeta de débito

Tarjeta de débito: cuáles son los beneficios del uso de POS

Si sos monotributista, no pagas comisiones transaccionales por el uso del POS para cobrar con tarjeta de débito. Y si todavía no lo instalaste, cuando lo hagas, no tendrás costo por el alquiler del dispositivo por dos años.

Además, los monotributistas y autónomos que abonen los 12 pagos del año a través de débito automático, en cuenta o con tarjeta de crédito, se les devolverá una cuota.

Por otra parte, si sos responsable inscripto en el IVA e instalas POS para cobrar con tarjeta de débito, tendrás bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo. Según el proveedor del servicio, pueden ser descuentos del 50% hasta por seis meses o gratuidad de hasta dos años. También vas a poder computar como crédito fiscal el 50% (hasta $300 por mes y por equipo) del costo del alquiler del POS.