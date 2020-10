Alertan por la posible compra de blindados chinos de baja calidad para equipar al Ejército

Tras las expectativas sobre la creación del Fondo para la Defensa, con el fin de equipar al ejercito argentino, muchos de los proyectos generan dudas y cuestionamientos por la calidad del material bélico que se estudia comprar a China. Luego de años en los que las FFAA habían sido marginadas, en los últimos años se comenzó a buscar una revaloración de las mismas a fin de que puedan cumplir con el objetivo central de su existencia: defender la soberanía del país. Para ello

Este fue el motivo central que condujo a la creación del Fondo para la Defensa (FONDEF). “En un país siempre jaqueado por estrecheces presupuestarias que colocan a la defensa entre las últimas prioridades, la puesta en vigencia del FONDEF permitirá a las autoridades políticas y militares del sector iniciar un plan de reequipamiento, renovación y mantenimiento de los distintos sistemas de armas en forma más o menos programada, el FONDEF tiene futuro porque ha sido avalado por todas las fuerzas políticas del país” aseguraron especialistas a Infobae.

Siendo que la autoridad competente para asesorar al poder político en todo lo relacionado con adquisición de equipamiento militar es el Estado Mayor Conjunto de las FFAA -hoy a cargo del General de Brigada Martín Paleo- en el presente una comisión especial se encuentra abocada al estudio de distintas propuestas para la adquisición de helicópteros medianos y de montaña, modernización del TAM (Tanque Argentino Mediano), renovación de vehículos de campaña, renovación de sistemas de comunicaciones, equipamiento para defensa antiaérea, radares y dispositivos de vigilancia terrestre, equipamiento de dotación personal y en el centro de la polémica, la incorporación de vehículos blindados a rueda (VCBR 8×8) de origen chino, de calidad dudosa y pocos antecedentes en operaciones.

Pese a las expectativas que generó este anuncio, las alarmas se encendieron luego de que desde el Ministerio de Defensa estén evaluando adquirir vehículos de 8 ruedas de la empresa NORINCO, reconocida por la baja calidad de sus fabricaciones y el bajo desempeño que tienen al momento de ser puestos en funcionamiento.

Argentina ya tiene un antecedente negativo con esta empresa de origen chino: “En 2008 Argentina encaró la compra de vehículos de 6 ruedas los que fueron provistos por la firma Norinco bajo la denominación WMZ-551B1. Los vehículos nos depararon algunas poco gratas sorpresas como por ejemplo que si bien estaban nominados para 10 tripulantes, esta referencia era para la masa corporal correspondiente a un soldado chino, esto hizo que en realidad su capacidad real se redujera a 6 soldados argentinos. Otro problema que se presentó fue que las ametralladoras eran acordes a la normalización china y no a la de OTAN que es la que utilizamos nosotros, lo mismo pasó con los montajes para fusiles que responden al diseño AK 47 y no a nuestro FAL” sostuvo un ex alto mando del ejercito a Infobae.



Imagen: Restos de un vehículo militar de la empresa NORINCO adquirido por Kenia luego de sufrir un enfrentamiento con milicias armadas de dicho país

Nuevamente el país se ve seducido por NORINCO debido a los valores de sus productos notablemente mas bajos que los que se puedan encontrar en el mercado bélico. “”, advirtió un experto que tuvo oportunidad de presenciar pruebas de un modelo que una delegación de empresarios chinos trajo al país.

Desde el Ministerio de Defensa los voceros de Agustín Rossi confirmaron que no hay nada decidido al respecto y que se encuentran en carpeta otras opciones que están siendo analizadas. Desde Brasil se ha ofrecido el blindado “Guaraní” que se presenta como una versión accesible para las arcas nacionales y que podría cumplir con las expectativas locales en materia de provisión de repuestos y entrenamiento del personal para que luego no exista dependencia del proveedor a la hora de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo acorde a las horas e intensidad de uso de los vehículos.

A su vez, otra opción en estudio es vehículo blindado “Stryker” que presenta inmejorables ventajas en sus sistemas hidráulicos, transmisión y electrónica junto a un innovador sistema de mecanismos de acople rápido que permiten que incluso hasta el motor pueda ser reemplazo en pocos minutos en caso de ser necesario. La principal desventaja de este sistema de armas es el el precio ya que es considerado por los militares como un “tope de gama” en cuanto a calidad y también en su costo el que de acuerdo a sus configuraciones posibles oscila entre los 2 y 3 millones de dólares, entre cuatro y seis veces mas que el producido en Brasil.

La oscura historia detrás de los blindados defectuosos que el Gobierno quiere comprar a China

18 agosto, 20200119

La firma responde al Partido Comunista Chino. Es reconocida por firmar contratos con estados institucionalmente débiles y la calidad de los productos está muy por debajo del promedio mundial y ya fue cuestionada por otros países

Corporación de Industrias del Norte (Norinco, por sus siglas en inglés) es la empresa bajo control estatal preferida de muchos gobiernos alrededor del mundo.

Nació en 1980 bajo el manto protector del Consejo de Estado de China y subsiste desde entonces controlada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la Defensa Nacional. La empresa responde exclusivamente a los intereses del Partido Comunista Chino.

La empresa comenzó a tomar relevancia en el país luego de que se revelara que Casa Rosada está interesada en adquirir 200 vehículos blindados a dicha firma. Los VN-1, precisamente.

Este modelo no es idea original del régimen chino. El gigante asiático es reconocido por plagiar material bélico de otras naciones. En este caso el VN-1 es una copia de mala calidad de los 8×8 de GDLS, una empresa canadiense que provee al ejército de los Estados Unidos.

Los estados que adquieren estos rodados son seducidos por su precio considerablemente menor al de una marca como la norteamericana. Sin embargo, este valor tiene una razón: las prestaciones y el servicio post-venta son ínfimas. Otro justificativo de su precio bajo es su calidad: la seguridad de sus ocupantes es un punto sensible que frecuentemente no es tenido en cuenta por quienes rubrican el millonario negocio. En los últimos años, decenas de crónicas mostraron cómo el blindaje de los Norinco fueron vulnerados por milicias, no ya por ejércitos regulares. Otros modelos similares han mostrado severas deficiencias en el terreno.

Kenia es un pais que ha adquirido material belico de Norinco. En 2015 el vendedor ejecutivo de la empresa del Partido Comunista Chino, a sabiendas de la defectuosa calidad de sus fabricaciones, se rehusó a ingresar al aparato para someterlo a una prueba de calidad. Un año después, en 2016, docenas de personal militar fueron reportados muertos en esos vehículos.

The Standard, el principal diario de Kenia, reprochó a las autoridades locales la falta de sensibilidad en un durísimo editorial por continuar comprando ese material bélico a una empresa que ni siquiera se animaba a probar sus propios productos. Fue en octubre pasado, luego de que un patrullaje en la frontera con Somalía terminara en una matanza a manos de terroristas islámicos. Eran del grupo Al-Shabaab, una pesadilla para los militares del país. “Es lamentable que incluso después de tales muertes, nuestros oficiales continúen patrullando la frontera en camionetas y vehículos blindados de transporte de personal fabricados en China, a pesar del peligro omnipresente”.

Un artículo publicado por Pulse Live, una revista keniata, remarca similar preocupación: “Los 30 vehículos blindados de transporte de personal que Kenia compró a China en 2016 para proteger específicamente al personal de los ataques de minas terrestres y dispositivos explosivos improvisados (IED) aparentemente son inútiles contra las granadas propulsadas por cohetes (RPG)”.

Estas deficiencias en su calidad no son algo aislado: Un blindado 6×6 WZ551, producido por Norinco, quedó absolutamente destruido e inutilizable luego de sufrir la explosión de una mina.

La desconfianza sobre esta empresa es total. El propio régimen Chino no adquiere ninguno de estos materiales que se venden al exterior, la chatarra es solo para exportación. Bejing sí produce material de calidad pero solo para ellos. Con este accionar, China se asegura la dependencia militar de muchos estados alrededor del mundo y que su funcionamiento sea obsoleto en comparación con el que utiliza China ante una eventual disputa.

Kevin Knodell, especialista en asuntos bélicos, asegura: “La percepción global de la industria de defensa china está por debajo de lo aceptable. Algunas de las percepciones se deben a sistemas defectuosos o diseños de armas defectuosos. Además, China carece de servicios adicionales, como la capacitación y el mantenimiento de equipos y armas. Algunos países también carecen de confianza política en China”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, tiene conocimiento de las críticas que recorrieron el mundo sobre el material bélico que desea comprar a Norinco. No obstante, en una entrevista para Infobae, aseguró que “es un modelo muy bueno”. El ejemplo de Kenia parece no ser suficiente.