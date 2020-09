Alfano confirmó su romance con Macri: habló de un «trío» fallido y de un salto por un balcón

La actriz confirmó su affaire con Mauricio Macri, y volvió a sorprender contando algunas anécdotas de la relación con el expresidente de Boca

Como tantas otras veces, Graciela Alfano tenía muchas ganas de hablar de sí misma. Pero, como nunca, además confesó romances y relaciones explosivas que tuvo, a tal punto que abarcaron a dos ex presidentes.

El primero fue Carlos Menem, mientras ejercía el cargo. Al respecto señaló que hasta le ofrecieron irse a vivir a la Residencia de Olivos. También habló de Mauricio Macri cuando era presidente de Boca Juniors, contando que estuvieron a punto de hacer un trío sexual. También dijo que le propuso a Macri que se vista de mujer, se llevó su billetera, y luego tuvieron otro encuentro en un hotel 5 estrellas de Mar del Plata.

La vedette había anticipado su relación con Mauricio Macri, quien volvió hace unos días de su viaje por Europa, y dio muchos más detalles en el programa «Espléndidos e infidentes» por «La 990».

La vedette dio detalles de su relación con Macri

Mauricio Macri: dos encuentros y un trío frustrado

Le preguntaron a Graciela Alfano si, en una hipotética miniserie sobre su vida, habría un capítulo dedicado a Mauricio Macri. Respondió que sí.

Y relató: «Yo estaba separada y conduciendo El Periscopio, por América, junto a Carlos Monti. Me invitaron a un departamento para tener una relación con el hoy ex presidente».

Según la actriz, los hechos se dieron de esta forma: «Nos había prestado un departamento un amigo de toda la vida de Mauricio Macri; íbamos hacer un trío con una persona que estaba llegando, pero esa persona me parecía un desastre. Como nunca obedecí ordenes de nadie, dije ´con esa persona no me gusta´ y finalmente mi respuesta fue no. Antes esperé un minuto, dos minutos, al minuto tres clavado me fui. Dentro del cuarto estaban la ropa de él (por Macri) y hasta los zapatos, porque mi ropa había quedado en el living porque había hecho un streaptase».

Continúa: «Me fui con la ropa y los zapatos de él por la puerta de atrás. Me llamaba al teléfono y me dice que me había ido con su ropa. Le dije que venga a verme con mi ropa. Él se negó, le dije entonces que se ponga el traje de su amigo. Fue gracioso cuando llega a buscar su ropa, el traje era de un amigo y le quedaba chico. Su amigo era chiquito al lado de él, esto le enseñó (a Macri) que conmigo no se jode. Además, yo me había ido con la billetera de él y el con la cartera mía».

Alfano también relató otro encuentro con Macri. «Estaba en un hotel de Mar del Plata, haciendo temporada de Lo que el Turco se llevó y llega Macri, ya era presidente de Boca. Compró una entrada y vio todo el espectáculo, vino al Hotel Sheraton, donde estaba River, no al Costa Galana, donde se alojaba Boca. Hasta allí todo bien, llega al hotel; pero como la persona que estaba conmigo ni yo lo esperábamos a Macri, se tuvo que tirar del balcón. Por suerte era el primer piso, casi se mata, pero cayó y rodó. Esa persona era Matías Alé. Esa temporada fue maravillosa».

En una de sus anécdotas se refirió a un trío que iban a hacer con Macri

Con Carlos Menem casi llegó a la convivencia en Olivos

Ante la preguntan sobre cómo hizo el expresidente para conquistarla, Alfano contestó lo siguiente: «Yo hoy cuento todo. Cuando (Carlos Menem) ganó las elecciones, se hizo un asado para 800 personas. Cuando terminó todo, me tomó de la mano y me agradeció. Unas amigas me dijeron está muerto con vos, eso me quedó picando. Después hubo una comida, él se sintió mal porque había comido mucho, fue a una habitación y se recostó. Yo entro me voy al baño en suite, él entra ahí en camisa, estaba en penumbras, se aproximó, me dio un beso y me gustó. Fue muy respetuoso pero, como se dice me comió la boca».

Luego, admitió que tuvieron una relación permanente. «No había teléfonos celulares, íbamos de lugar en lugar, un día nos prestaron un barco del dueño del Hotel Alvear, ahí pasaba todo», dijo.

«Eso fue a principios de 1990, el secretario me dijo ´Carlos quiere que te mudes a Olivos´ y ese paso no lo quise dar. A Olivos fui una sola vez, a una comida, el primer plato era un tomate, el segundo plato un omelette con un tomate aplastado, mientras que el postre era a base de tomate. Ahí me explicaron que era un régimen de cuatro días de la NASA, a base de cuatro alimentos», concluyó.

