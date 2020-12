Amado Boudou regresaría a prisión por decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal podría rechazar los recursos presentados por el ex vicepresidente de La Nación y los demás sentenciados, cuya condena quedaría firme. La decisión de la Corte Suprema de desestimar los recursos presentados pory los demás sentenciados en la Causa Ciccone sería inminente y, de esta manera, el ex vicepresidente de La Nacióntras haber sido excarcelado en abril de este año bajo la justificación del Covid-19: una cuestión controversial ya que el disc jockey marplatense no padece ninguna enfermedad que justificara su salida de prisión.

El caso Ciccone investigó la maniobra a partir de la cual Boudou y José María Núñez Carmona se hicieron de la imprenta de los hermanos Ciccone, con la que posteriormente obtendrían un plan específico para pagar las deudas fiscales que presionaban a los anteriores dueños y la cual sería contratada por el Frente de la Victoria para imprimir boletas electorales. Así mismo, consiguieron como premio mayor la impresión de billetes de curso legal, gracias a la anuencia de la titular de la Casa de Moneda y ahijada del entonces ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación, Katya Daura.

Además de Boudou y su amigo Nuñez Carmona, quienes fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 4 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa se encuentran involucrados el anterior dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, el jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el asesor de Boudou en el ministerio de Economía, Guido Forcieri.

En las próximas horas el máximo tribunal podría resolver por unanimidad el rechazo a los recursos presentados por las defensas, por lo que quedaría firme la pena de 5 años y 10 meses para el ex vice de Cristina Fernández de Kirchner.

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Recuperó su libertad en enero de 2018 pero volvió en agosto, tras la condena del TOF 4 por el caso Ciccone.

Sin embargo, el 11 de diciembre de ese año, el mismo tribunal, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. El 18 de febrero del año pasado regresó al penal de Ezeiza luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación, y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria el pasado abril en medio del inicio de la propagación de la pandemia.