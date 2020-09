Amazon se olvida de Argentina y comienza tratativas inmobiliarias para instalarse en Chile

La firma de compras online de Jeff Bezos planea entrar a Chile de manera directa, con un centro logístico similar al que abrió recientemente en San Pablo

La firma de compras online de Jeff Bezos planea entrar a Chile de manera directa, con un centro logístico similar al que abrió recientemente en San Pablo, Brasil, y al que Mercado Libre instalará en Santiago con una inversión de u$s100 millones.

Esta movida de la compañía estadounidense podría anteceder a la instalación de un centro de datos de Amazon Web Services, la división de computación en la nube del gigante, en el que Chile compite con la Argentina y otros países para ser sede del el segundo servidor de este tipo en la región luego de Brasil y que demandará la inyección de u$s800 millones.

En octubre pasado, la provincia de Buenos Aires dio a conocer la adjudicación de tres espacios en la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, un parque tecnológico que contempla un esquema de beneficios impositivos y tributarios, y el acceso a energía eólica, entre otros incentivos, pero al parecer no fue suficiente para el gigante de ventas por internet, que incluso mira con buenos ojos a Uruguay y su clima de negocios más favorable a los inversores extranjeros, un régimen de importación especial, incentivos tributarios y un sistema legal estable.

Chile ya fue elegido por Google para convertirse en una “región cloud”, la segunda en América Latina después de la inaugurada en San Pablo en 2017, y una de las 23 que la compañía tiene en todo el mundo.

Además, posee allí un datacenter operativo desde 2012, prometió uno nuevo con una inversión de u$s200 millones y acaba de instalar el cable submarino “Curie” que conecta a California con Valparaíso. No es la única empresa que eligió al país trasandino para instalar allí sus centros de datos: Movistar, Claro, IMB, Intersystem, Sonda, Adexus, GTD son algunas de las que engrosan la lista.

¿Por qué Argentina no?

Según explicó Martín Kalos, director de EPyCa Consultores, a iProUP, hay “algunas variables que siguen estando mal, si bien no tanto como hace algunos meses”. Aclara que el impacto de la cuarentena se hizo sentir más fuerte en abril y, desde entonces, muchos sectores productivos han iniciado una lenta etapa de recuperación.

“El dólar es el gran síntoma de la crisis en Argentina. No es casual que la recesión de abril de 2018 haya empezado junto con una devaluación abrupta. Desde entonces, todo ha ido empeorando, al compás de los vaivenes del mercado cambiario”, explica.

Para el economista, más allá del contexto actual, el país no resulta atractivo a ojos de los inversores desde hace mucho tiempo. Más aun, el consenso es que es “de riesgo muy elevado”, lo que lleva a que la tasa de retorno exigida para cualquier proyecto tenga que ser mucho mayor y el horizonte de recupero, a muy pocos años.

El cepo, la imposibilidad de las firmas extranjeras de girar ganancias forman parte de la extensa lista de reclamos. Según Kalos, “no es lo mismo pensar un negocio en Uruguay, un país poco afectado en términos relativos por la pandemia, y que mantiene una macroeconomía saludable. Incluso, se perfila mejor que Brasil o Perú, que muestran una situación más complicada”.

Por su parte, Enrique Carrier, analista del mercado de telecomunicaciones, agrega: “Hace mucho que se está hablando de esto y si no se definió por Argentina es porque habrá motivos que no le cierra y no encuentra lo que quiere, de otra manera ya se hubiese concretado. Para recibir capital de ese tipo, resulta necesario un contexto estable y previsible desde el punto de vista macroeconómico”.