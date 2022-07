Ana Rosenfeld rompió el silencio tras la suspensión de su matrícula: “Le debo molestar a mucha gente”

La abogada había sido penalizada por la Corte Suprema de Justicia por considerar que había roto el secreto profesional tras renunciar a la defensa de Juan Darthés, durante las horas previas a la denuncia por violación que realizó Thelma Fardín.

Tras haber sido inhabilitada para ejercer como abogada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el lapso de un año, Ana Rosenfeld rompió el silencio y arremetió contra quienes la desplazaron por considerar que rompió el secreto profesional luego de renunciar a la defensa de Juan Darthes en la denuncia por violación que llevó a cabo Thelma Fardín.

“Para mí [el caso] esta prescripto. Esto empezó en 2018 cuando di un paso al costado y dije: ‘no voy a ser más la abogada de Juan Darthés por un tema de principios. En 2019 me pusieron una sanción desproporcionada porque nunca dije lo que me dijo el señor Darthés. Nunca me metí en ese tema. Simplemente dije que no tenía la capacidad de seguir siendo su abogada por un tema personal mío”, sostuvo la abogada en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

En ese sentido, la letrada explicó que “el Colegio [de Abogados] consideró que eso era una deslealtad. No lo abandoné profesionalmente porque mi estudio lo siguió representando”.

Respecto a los motivos por los cuales cree que los abogados accionaron en su contra con esta denuncia, la letrada esbozó algunas teorías: “Porque soy yo, porque soy mujer, porque le debo molestar a mucha gente o herí algún sentimiento que estoy investigando”, lanzó con tono misterioso y sin querer ahondar en detalles.

Tras aclarar que la prohibición de su matrícula es sólo para la Ciudad de Buenos Aires, la abogada de las estrellas confirmó que su hija se pondrá al mando de sus causas. “Mi hija es abogada así que puede escribir, firmar, actuar, representar y es una leona como la mamá. De tal palo, tal astilla”, comentó, entre risas, quien va a pelear esta determinación que tomo la justicia. “Ya se van a enterar pronto”, advirtió.