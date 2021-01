Ana Rosenfeld se aplicó la vacuna contra el Covid-19 en Miami: “Se la dan gratis a mayores de 65 años”

La abogada de los famosos recibió la primera dosis en Estados Unidos tras viajar al país para conocer a su nieto. El comienzo del 2021 encontró ade. La abogada de los famosos viajó al país norteamericano con su marido para celebrar las fiestas de fin de año junto a su hija Stefanía y con motivo de conocer a su cuarto nieto, Ralph.

En diálogo con Teleshow, la mujer de 66 años comentó que decidió aprovechar su estadía en Miami y el 2 de enero se aplicó, junto a su pareja, la primera dosis de la Vacuna Moderna contra el COVID-19. Según las declaraciones de la abogada, la inoculación es gratis para los mayores de 65 años.

“Yo siempre quise darme la vacuna. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho, pero las primeras llegaron para el personal esencial y esta oportunidad surgió porque estoy acá”, destacó la abogada.

El cronograma de vacunación en Estado Unidos tuvo como prioridad en primera instancia al personal esencial y a los mayores de 75 años. A partir del 1° de enero anunciaron que podían dársela quienes tuvieran más de 65 años. Fue la hija de la misma abogada quien decidió sacarles un turno a ambos adultos, de 66 años de edad, para que pudiesen vacunarse.

“Acá no hay ningún beneficiado. Stefi tuvo suerte porque entró a la página a las 8 de la mañana, consiguió el turno y a las 8:05 ya se habían agotado”, indicó Rosenfeld. De acuerdo a sus declaraciones al mismo medio, comentó que entre las alternativas estaban las fórmulas Moderna o Pfizer, pero que fue “aleatorio” y le tocó la primera: “A mí me era indistinto. Yo quería darme la vacuna”.

Al momento de explicar cómo se dio el procedimiento de completar los formularios para obtener la autorización advirtió que “no fue tan fácil”. Según detalló, no eran datos enfocados a su historia clínica o enfermedades preexistentes –”no le dieron bola a la diabetes de mi marido”– sino que les consultaron si tenían algún tipo de alergia. Además, había un requisito excluyente: que en los últimos 14 días no se hubieran aplicado ninguna otra vacuna.