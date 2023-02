Análisis de un prestigioso intelectual británico: “Barack Obama podría haber provocado la guerra en Ucrania”

El periodista y escritor John Carlin diseñó una teoría que indica que el ex presidente de los Estados Unidos tuvo un rol preponderante en las conductas de Vladimir Putin y Donald Trump

El ex presidente Barack Obama, entre Vladimir Putin y Donald Trump, a quienes, según Carlin, incitó

“(Donald) Trump no se hubiera presentado como candidato a la presidencia de Estados Unidos y (Vladimir) Putin no hubiera invadido Ucrania si Obama, muy listo él, se hubiera callado la boca”. Esa es la tesis que sostiene el periodista y escritor británico John Carlin en su última columna titulada ¿Obama provocó la guerra de Ucrania? en La Vanguardia.

“Existen argumentos para decir que Barack Obama es el Dr Frankenstein que los creó. O, mejor dicho, no el que los creó, ya que ese honor pertenece a sus madres, sino el que impulsó sus tendencias más malignas”, escribió al principio del artículo. Para explicar su tesis, el periodista anglo-español de larga trayectoria y autor de libros como Heroica Tierra Cruel y Knowing Mandela, concedió una entrevista al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

John Carlin fue entrevistado esta mañana en Radio Mitre (Getty Images)

Autodefinido como un “voraz lector de (artículos periodísticos sobre) la Guerra de Ucrania”, afirmó que hay un punto clave que une al ex presidente Donald Trump y al mandatario ruso Vladimir Putin. “Fueron los únicos que condujeron a la guerra de Ucrania pero, lo que si creo -cuando uno hace análisis político- es que el factor psicológico de los lideres es muy importante”, expresó Carlin desde la ciudad de Barcelona, en donde reside.

Acerca de ese rasgo personal de algunos políticos, el guionista del filme The Long Walk of Nelson Mandela Frontline (1999) cree que es un error subestimar algunas falencias de referentes tan importantes. “Inseguro, resentido, envidioso, rencoroso”, son algunos de los adjetivos que Carlin le atribuyó al ex líder del Partido Republicano estadounidense. Y recordó, durante la entrevista con Feinmann en Alguien tiene que decirlo, la chispa que, según él, encendió la ira del protagonista de la serie El aprendiz.

El expresidente Donald Trump gesticula al anunciar que se postulará para presidente por tercera vez (AP)

“Obama se pasó de listo cuando insultó a Trump en una cena con famosos en 2011 y eso lo impulsó a tomar venganza”, recordó acerca de la comida anual junto a los corresponsales que cubren la Casa Blanca, en la que el magnate inmobiliario estuvo entre los invitados. Allí, Obama “le dedicó cinco minutos de su discurso a Trump, cinco minutos de humor cruel en el que lo retrató como el imbécil que es”, apuntó Carlin en el artículo de su autoría.

Y cree que la palabra “complejo”, lo ubica en situación. “Es el del establishment de su Nueva York natal, que lo rechazó, y a la élite de Washington, que nunca disimuló su desdén por la vulgaridad y el infantil machismo que le define”, argumentó.

El laberinto de Putin

“Acomplejado”. Ese es el título personal al que el analista inglés apuntó contra el mandatario ruso, el del “complejo ancestral” de Putin con Occidente. Y para ratificar esa frase, puso foco en la chispa que desató el fuego del líder del Kremlin. En 2014, después de que las tropas de Putin arrebataran el territorio ucraniano de Crimea, Obama declaró: “Rusia es una potencia regional que amenaza a sus vecinos inmediatos no en base a la fuerza, sino a la debilidad”.

Vladimir Putin en un encuentro con organizaciones juveniles (Reuters)

Esa frase, según Carlin, “hizo arder” a Putin. “Fue el fuego echado sobre la gasolina que impulsó a lo que es ahora”, sentenció en Mitre. “Obama lo provocó, dio en la herida y se olvidó de que estaba tratando con un chico a la vez inseguro, malvado y destructivo. O, cambiando de metáfora, con un perro tonto pero feroz al que al que hay que tratar con exagerado respeto”, escribió Carlin en su columna .

Esta teoría, en palabras del analista, se relacionaron cuando vio el documental de la BBC titulado Putin versus Occidente en donde José Manuel Barroso (por entonces presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Portugal) detectó las palabras del ex presidente estadounidense. “Las palabras de Obama no ayudan”, señaló por entonces. Y completó el líder luso: “Putin es esencialmente un producto del resentimiento que proviene del declive de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética”, sostenía Barroso en el texto de la columna de Carlin quien, además, destacó que las palabras de Obama hicieron que Putin se sintiese “dolido e insultado”.

Para Carlin, el panorama internacional 2023 es que “todos los países tienen sus problemas” y que, a nivel mundial “el gran tema es la guerra en Ucrania”. Y volvió a hacer foco en Putin: también hay que tener en cuenta el sufrimiento de “los soldados rusos, que son carne de cañón de Putin”.

Hacia el final de la entrevista, Carlin no olvidó que el mandamás ruso tiene, sobre él, la sombra de una eventual guerra nuclear. “Putin posee ese botón y creo que, en una última instancia, recurrirá a apretarlo y, allí todos saldremos perdiendo”. ¿En qué situación ocurriría esto? “Si él se siente acorralado, humillado, a punto de perder el poder en su país. Una bestia acorralada puede recurrir a cualquier cosa y Putin no le pone un precio muy alto a la vida del individuo”.

f:Infobae