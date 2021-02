Analizan quitarle pauta millonaria a Verbitsky tras el escándalo por el “vacunatorio VIP”

El escándalo por el «Vacunatorio VIP» que le costó su espacio radial dejó al periodista en una situación delicada ante sus propios lectores y también ante sus compañeros en el CELS, desde donde se desmarcaron de él; consecuencias en la caja de su medio “Debo explicaciones a todos los lectores del Cohete y a quienes siguen mi trabajo y mi militancia desde hace mucho tiempo. Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas. Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas”, escribió este domingo el periodista Horacio Verbitsky, a pocas horas de que revelara que se había vacunado en el Ministerio de Salud, tras contactar a su “viejo amigo”, el ahora ex ministro Ginés González García.

Sus palabras en El Destape Radio le costaron su columna semanal. El mismo viernes en el que contó que había recibido la dosis de la Sputnik V gracias a su vínculo con el ex funcionario, el director de la radio, Roberto Navarro, lo tildó de “inmoral” y anunció que Verbitsky no continuaría al aire.