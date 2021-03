Andrea Taboada salió al cruce de Yanina Latorre en vivo: “Es mala persona”

La panelista explicó el motivo por el que están peleadas, mientras la mujer de Diego Latorre la miraba sin decir una palabra

Andrea Taboada se descargó contra Yanina Latorre. Enemistadas hace un tiempo, la panelista definió a su compañera de ‘Los ángeles de la mañana’ (El Trece) como “mala persona”.

En el ciclo de espectáculos, Andrea habló del “comportamiento” de Yanina con ella, mientras se debatía el tema de la disputa que Latorre mantiene con Beto Casella por un presunto hostigamiento, pelea que llevó a la Justicia.

Cuando Ángel de Brito, conductor del programa, mostró una foto en el auto de Yanina tomada por Andrea que supieron definir como “marginal”, Taboada arrancó contando el contexto de esa imagen.





“Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó la periodista, de los tiempos en que con su compañera de trabajo tenían buena relación.

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Latorre, lo que disparó una filosa respuesta de Taboada. “No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, remarcó Taboada.

“¿Por qué genera lo que genera?”, preguntó Angel de Brito. Y Andrea no dudó en su respuesta. “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”. Curiosamente, la siempre picante y filosa Yanina se quedó sin palabras. Sólo la miró, pero no dijo nada.

“¿Por qué?”, consultó el periodista. “Por todas las cosas que me han pasado a mí, por ejemplo, que no las voy a exponer en LAM. Hay cuestiones que son privadas, que no pertenecen al programa. Por eso, yo respeto”, explicó la panelista.