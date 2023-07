Aníbal durísimo contra Wado de Pedro: “Le falta mucho para ser candidato”

El ministro de Seguridad analizó el futuro político de Unión por la Patria, luego de la designación de Sergio Massa como candidato. A su vez, sentenció al ministro del Interior ante la baja de su postulación como presidente.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, chicaneó a su par del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, al que obligaron a bajar su precandidatura presidencial previo al cierre de listas de Unión por la Patria, para darle lugar a Sergio Massa: “No le quiero quitar méritos, pero le falta mucho” para aspirar al Ejecutivo, expresó.

Así, Aníbal Fernández cargó una vez más contra La Cámpora y sus referentes. Con Wado fue tajante y punzante, dijo que no tiene “nada personal” contra su compañero del Gabineteal afirmar que “le faltan un montón hervores” para ser presidente y que Máximo “no es aquel Néstor Kirchner que me llamó un día para que lo acompañara”. No obstante, aseguró que no tiene nada personal contra él.

Aníbal Fernández e hizo un paralelismo con el expresidente de España, Felipe González: “Tenía 41 años cuando entró a La Moncloa, pero era Felipe González, no es ‘Wado’, con todo respeto, no le quito méritos, que arme su carrera, en 15, 20 años a lo mejor es candidato, presidente, y a lo mejor es el mejor presidente”, en declaraciones a Radio 10.