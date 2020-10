Aníbal Fernández: “En el Gobierno no me quieren, hay alguien que me baja el pulgar”

Su nombre había trascendido como una posible incorporación al gabinete nacional en el corto plazo, pero el exfuncionario lo negó terminantemente

“No espero ni dejo de esperar un ingreso al Gabinete. Yo quiero ayudarlo y se lo dije a él muy claramente. No tengo otro interés. Ya fui todo en este país. Fui ministro de lnterior nada menos que de Néstor Kirchner. ¿Quién me saca lo bailado?”, sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia.

Además, aclaró: “Alberto es mi amigo. Lo quiero ayudar y que le vaya bien. Pero si él tiene otros mejores amigos, le irá mejor”.

Fernández dijo que llegó a esa la conclusión “porque más vueltas no se puedan dar” y “si él (Alberto Fernández) quisiera que estuviera, me llama y estoy”. En esa línea, agregó: “Tengo en claro que alguien me baja el pulgar y creo saber quien es. Entonces no discuto mas el tema”.

Consultado sobre si la Vicepresidente fue la que le bajó el pulgar, Fernández respondió: “Cristina no. Cristina nunca. Cristina si no quiere que esté, te llama y te dice ‘Aníbal te agradezco lo que hiciste conmigo, pero en este momento no corresponde que estés. No lo tomes a mal. Queremos hacer otra cosa’”.

Sin nombrar a nadie, el ex funcionario kirchnerista advirtió que “hay quien se ocupa de este tema”, en referencia a quienes no lo dejan ingresar al Gobierno, y aseguró que sabe cuál es la vocación del Presidente, pero destacó que “trabaja demasiado solo”.

El actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) señaló que su foco está puesto en “arreglar la situación de Río Turbio” y “dejarle todo ordenado al Presidente”.

Aníbal Fernández se mostró visiblemente molesto con las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien consideró que el Presidente “no se da cuenta que el Gobierno no funciona”: “La verdad es que me da mucha pena el papel que está haciendo a los 80 años”, afirmó.

“Que denuncie. La gente de bien, los más honestos, denuncian a los chorros. Que denuncie a Macri y a la caterva de delincuentes a los que en algún momento les hizo un guiño. Y también a los que eventualmente estuvieran choreando en este Gobierno. Y sino que se deje de hablar boludeces”, replicó.

Por último, dijo que sigue siendo “un soldado” y que no se va a ir “de la vereda del peronosmo”. “No me voy a ir. No voy a cambiar. Acá está mi familia y mis afectos. No podría estar en otro lugar”, insistió.