AníbalFernández insiste con la reelección de Alberto:“Lo que ha hecho por este país es mágico”

El ministro de Seguridad defendió la gestión del presidente y aseguró que el jefe de Estado tiene que ser “premiado” por su gestión

Con la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, son pocos los amigos que le quedan dentro del Gobierno al presidente, Alberto Fernández. Uno de ellos es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien volvió a insistir en la candidatura del mandatario en 2023 para su reelección.

“Lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta situación negativa son mágicas. Con la pandemia, con la guerra, los niveles de obra pública, la creación de pymes, la desocupación… Lo que se ha hecho contra viento y marea es bárbaro y eso debiera premiarse”, afirmó el funcionario.

En medio de la interna que divide al Frente de Todos, Aníbal Fernández no dudó en dar su apoyo al presidente y trabajar para que renueve su mandato por cuatro años más: “Yo voy a jugar con él”, avisó en diálogo con Radio con Vos.

De cara a los comicios de 2023, el ministro se mostró confiado de un resultado positivo ya que la gestión tiene “demasiados elementos para mostrar”, aunque reprochó: “También hay una caterva de odiadores que solamente pretenden multiplicar una mentira, que les va bárbaro”, sin aclarar si se refería a representantes de la oposición o de su mismo partido.

En este sentido, en referencia a las disputas que existen entre el mandatario y la vice, Cristina Kirchner, afirmó: “A Alberto lo designó y lo puso el pueblo, no lo designó ni puso Cristina”. Y advirtió: “Alberto toma las decisiones, lo que más me importa es eso. La visión es hacia dónde queremos ir. Es posible que en una coalición haya visiones distintas. Imaginar que hay soluciones mágicas a estas cosas no pasa por ahí”.

Sobre la renuncia de Guzmán, se posicionó en la misma linea que CFK, respecto al desafortunado momento en el que tomó la decisión: “Su manera de renunciar tiene mucho más que ver con no conocer nada de política y no darse cuenta. No lo hagas un viernes a la noche, dejás el fin de semana para que el mercado se inquiete… Se equivocó”.

Sin embargo, lejos de criticarlo como la vicepresidente, buscó restarle polémica a la situación: “Tampoco creo que sea un tipo mala leche. No creo que lo haya hecho de mala fe, pero lo que hizo está mal”.