Aníbal Fernández le contestó a Juana Viale

Aníbal Fernandez cruzó los dichos de Juana Viale, quien el sábado protagonizó un papelón al aire haciendo referencia a dichos del ex jefe de Gabinete.

Juana Viale ocupa un lugar preponderante en los medios porque reemplaza nada más ni nada menos que a Mirtha Legrand, que, guste o no, es una de las divas más importantes de la televisión argentina.

UNA NUEVA BURRADA DE JUANA VIALE

Pero Juana Viale todos los fines de semana muestra que está ahí por ser la nieta de Mirtha Legrand, que no tiene una mínima formación, que para ella una Biblioteca es un bar o una vinería, y que carece de la información mínima para un programa de ese estilo.

De todos modos, no deja de sorprender que no lea ni siquiera titulares y bajadas de los portales de noticias y que por eso termine protagonizando papelones como el del sábado por la noche.

Le contestó Aníbal Fernández

«Hola Juana. No había escuchado tus comentarios. Se nota mucho que solo lees titulares y no profundizas en la lectura. Justamente lo que expresé fue todo lo contrario a lo que dijiste. ¿Pero que cosa, no? Que vos hables de violencia de género, de respeto al otro», puntualizó Aníbal Fernández.

«Te recuerdo en gesto de ‘tilinga’ riéndote de los padecimientos económicos de una conocida actriz, o cuando ensobrados del macrismo y de la AFI, se prestaron a una operación oprobiosa que afectó a familias inocentes», agregó.

«¿Olvidaste que desde tu programa se acusó a Pagni de pedofilia? No tenés autoridad moral para cacarear! No tenés autoridad moral para muchas cosas», completó.