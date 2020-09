Aníbal Fernández: “Macri no es pelotudo, es bruto y malo”

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner dijo además que la expresidenta es «es incapaz de tocar un centavo que no sea de ella» El actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT),, dijo en una entrevista que el expresidente Mauricio Macripor otra parte fue elogioso con Cristina Kirchner con quien -aseguró- habla “casi a diario”.

En una entrevista con la periodista Romina Manguel en RM, ciclo que se emite por el canal A24, Fernández habló también del informe de Jorge Lanata de 2015 en donde se dejaba entrever que él era “la Morsa”, un eslabón clave en la trama del Triple Crimen de General Rodríguez. El informe se emitió poco antes de las elecciones en donde él competía a gobernador bonaerense. “Con la opereta que me comí perdí un montón de votos. La semana que viene veré qué voy a hacer con los que me encajaron esa opereta”, afirmó sobre este tema, y aseguró que durante el macrismo tuvo “miedo a que lo llevaran “preso”.

Sobre el presidente Alberto Fernández, dijo que lo considera un “amigo”, y luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de que vuelva a ser ministro, dijo que está a su disposición, aunque por el momento no le pidió “salir a la cancha”. En este sentido, sostuvo: “Si estuviera en el banco, entonces Alberto Fernández dispone de mí. Falta darse vuelta y decir que empiece a moverme, pero nadie me lo pidió. Yo viví toda la vida para la política. Siempre voy a decir que sí”.

Además, aseguró que tiene “experiencia para ofrecer” y que la pone a disposición del Presidente. “Yo tengo un amigo que ahora es presidente”, recalcó, y se refirió a la actual gestión. “Este gobierno con 60 días de gobierno se comió la pandemia y solo resolvió un problemita chiquitito que es el tema de la deuda”.

En este sentido, sostuvo que “el Presidente es un hombre que trabaja 24 horas, 365 días” y que “hay que ayudarlo”. “Creo que muchos empezaron a mostrarse mucho más de lo que se mostraban, y me satisface que lo acompañen y no le carguen toda la tarea a él”, argumentó. “El presidente eligió su equipo y es el que le gusta, yo no opino sobre eso”, agregó.

Sobre las causas judiciales contra Cristina, dijo que ella “es incapaz de tocar un centavo que no sea de ella”. Por último, se refirió a su relación con La Cámpora: “He hablado con Máximo, con Eduardo de Pedro, con el Andres Larroque, tengo la mejor relación”. Y sobre su nuevo cargo, concluyó: “Mi responsabilidad como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio es una propuesta de Máximo”.