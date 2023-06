Aníbal respondió a la acusación de Cristina: “Los que amenazan son canallas y yo no lo soy”

Anoche, la vicepresidenta habló desde Río Gallegos tras el lanzamiento de “Unión por la Patria”, donde arremetió contra Alberto Fernández y quienes lo defienden.

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, en un discurso donde criticó a Alberto Fernández: “Toda la discusión de PASO o candidatura única. Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible“.

“Pero es mi idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña, ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador puso en tal provincia”, agregó la vicepresidenta.

Pero, además, la ex presidenta continuó: “La verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado y me permito personalismo, me ha pasado”.

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Alberto: “Algunos pusieron más empeño en querer ir al Partido Judicial”https://t.co/Cu2DNMKCVu pic.twitter.com/PLJACWpabZ — Nexofin (@Nexofin) June 15, 2023

Así, luego de las acusaciones que hizo ayer la vicepresidenta, Aníbal Fernández salió al cruce. “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”, sostuvo esta mañana.

El ministro de Seguridad habló con los cronistas de varios medios antes de participar en la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, había sostenido la titular del Senado en alusión a Aníbal Fernández, quien es el apoderado electoral de uno de los precandidatos de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) que competirá en las PASO.

El ministro quiso aclarar que “lo que yo hice fue advertir que tenemos que acordarlo entre nosotros” en referencia al piso requerido para acceder a un lugar en las listas para las primarias, y que por eso insistió en que “si nosotros no lo podemos acordar voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial ? Que me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y que yo tengo que interpretarlo sin saber adónde me querés llevar. Yo voy a recurrir si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes a la Justicia electoral para que dirima”.