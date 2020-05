Ante la escasez y el sobreprecio, Salta podría empezar a producir hojas de coca

La iniciativa, autoría del diputado “Nacho” Jarsún, busca poner un freno al contrabando y generar mano de obra local. Además prevé aplicar un impuesto a la venta que sería destinado a áreas como Salud. También propone precios máximos para evitar abusos.

En vistas de la escasez y el sobreprecio de la hoja de coca producto del cierre de fronteras y del aislamiento obligatorio, y teniendo en cuenta las contradicciones de la norma vigente, el diputado provincial Ignacio “Nacho” Jarsún, propuso un proyecto de ley para regular la producción, uso, acopio, fraccionamiento y venta en la provincia de Salta.

Jarsún, en diálogo con InformateSalta, aclaró que si bien es consciente que no se trata de un tema prioritario, es importante analizarlo con vistas a futuro. “Sé que hoy la gente quiere que hablemos de salud, como solucionamos la economía, pero yo lo estoy viendo con una visión mucho más amplia”, dijo.





Según explico, la iniciativa apunta principalmente a habilitar la producción controlada de hojas de coca en Salta con el objetivo por un lado de poner un freno al contrabando – la importación de las hojas de coca al país es un delito – y a su vez generar fuentes de trabajo local. “No estoy enfocándome solamente en el consumo, que en Salta ya está habilitado, sino en generar una alternativa laboral”, indicó.

Al igual que como ocurre con el cigarrillo, propuso establecer un impuesto para la producción y expendio, cuyo destino podría aplicarse, según lo determine el Estado, al área de salud o al impulso de emprendedores. “Al ser regularizado podríamos recaudar dinero y apuntar todos esos recursos a las cosas que hoy si son prioridad, como el sistema de salud, subsidio a los emprendedores, eso se irá discutiendo”, comunicó.

Para traducirlo en cifras, indicó que según un estudio realizado hace 5 años por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en la provincia se invierten en el coqueo alrededor de 10 millones de dólares anuales. “Es un número importante, podríamos crear incluso un “Fondo Especial de la Coca” que tenga un fin específico”, manifestó.

Para hacerlo operativo, impulsó también la creación de una planta de acopio y fraccionamiento bajo la figura de un consorcio integrado por representantes del Estado Provincial, productores y expendedores. “La idea es que sea de la provincia para que no se vuelva un negocio privado de nadie, pero es una de las cosas que queremos ver”.

A su vez propuso el establecimiento de cantidades y precios máximos de venta al público para evitar las “avivadas” como así también la creación de un registro público de vendedores de hoja de coca, quienes podrán adquirir un cupo mensual a determinar. “Hoy no podemos regular el precio, no hay ninguna forma de controlarlo, porque es todo ilegal, nadie emite una factura de nada”, expresó.

También señala que en caso de que la producción no fuera suficiente para cubrir la demanda, se podrá a través de la gestión ante Nación realizar la importación de hojas de coca, a los fines de no privar a los salteños de la hoja de coca. “Es un producto que no es nocivo para la salud y es totalmente ancestral”, agregó.

A modo de precaución, aclaró que realizarán un férreo control sobre los productores de hojas de coca para evitar que puedan darle a la misma un destino diferente al autorizado. “Vamos a llevar un registro de las cantidades producidas y vendidas para comprobar que el fin fue la venta al público y que no se hizo otra cosa que no estuvo permitida como la cocaína”, detalló.

Por último, señaló que la iniciativa será trabajada junto a sus pares en las comisiones para que goce de total consenso y pueda ser implementado. “Vamos a empezar a hacer ronda de diálogo, queremos que todo el mundo pueda aportar y tratar de nutrir el proyecto para que tenga total vigencia, me parece que es muy viable”, finalizó.