Antes del fallo, Cristina reunió a sus dirigentes más cercanos con un mensaje

La presidenta del PJ citó a los dirigentes que la acompañaron en la lista que impulsó para la conducción dentro del peronismo. Quiénes dijeron presente y de qué se conversó. Mañana se conocerá cómo queda la sentencia en la causa Vialidad

La ex presidenta Cristina Fernández Kirchner se reunió este mediodía con los dirigentes que la acompañaron en la lista «Primero la Patria» para competir por la conducción del Peronismo y junto a los que se analizó la conformación de un nuevo frente político.

A menos de 24 horas de que se conozca el fallo de Casación en la Causa Vialidad, Cristina llegó a la sede central del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para encabezar el encuentro que duró 30 minutos y fue a puertas cerradas.

Fue recibida por uno de los integrantes de la lista, el secretario general del gremio anfitrión, Ricardo Pignanelli, y por los otros miembros que la escoltan en la reedición del proyecto político que comanda. Entre los presentes, se vio al exministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y al senador nacional José Mayans, entre otros.

El senador y exministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, dijo que «como no le pueden ganar a Cristina en las urnas -porque cada vez que figuró su nombre Cristina ganó la presidencial-, como no pueden gobernar mejor que ella, como no pueden gobernar mejor para los trabajadores y la clase media, como no pueden generar resultados para que la gente los vote, lo que hacen es acudir al Poder Judicial«.

Aunque evitó decir si Cristina será candidata en las próximas elecciones, De Pedro dijo que la expresidenta pide «bajarse de los escenarios» ya que lo prioritario es «reordenar y reorganizar el peronismo para ponerle freno al gobierno de Milei».

En ese sentido, el encuentro de hoy es la continuidad de un perfil alto por parte de Fernández de Kirchner, quien en las últimas semanas recorrió diversos municipios del Conurbano.

Felipe Solá, uno de los asistentes al encuentro con Cristina

Previo al ingreso, Rossi fue consultado sobre el veredicto que contempla supuestos actos de corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz: «A ningún funcionario se lo persiguió tanto como a Cristina», aseguró.

En el final del encuentro, Mayans indicó que la próxima presidenta del PJ habló sólo «del partido político» y de las propuestas que van a brindar «para que el pueblo los acompañe»; asimismo, sostuvo que «no se habló de ninguna candidatura» para las próximas elecciones legislativas ni presidenciales y que el objetivo central fue hablar sobre cómo «contener a los compañeros y de trabajar todos juntos».

Por otra parte, el senador confirmó que se dieron los certificados de la Junta Electoral del Partido Justicialista para avanzar con lo que será formalización de la titularidad de Cristina Kirchner como presidenta de la fuerza.

«Ella puede ser la próxima presidenta del país y por eso la están persiguiendo; hay una clara visión de proscripción. Mañana, en el momento en que se dé el fallo, nos vamos a reunir senadores y diputados nacionales porque esperamos que haya una visión justa. Su perfil es alto y no renunciará a la lucha, porque eso sería renunciar a la vida. Va a trabajar con quienes la acompañen», concluyó.