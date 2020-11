Antes del Haka: el gesto de los All Blacks para recordar a Maradona

2 2

DESDE LA TRIBUNA. Los argentinos presentes lucieron banderas en recuerdo de Maradona.

Luego de una semana especialmente emotiva para Argentina y el mundo, en la que Diego Maradona fue protagonista de -entre otras cosas- los principales eventos deportivos, el encuentro entre Los Pumas y los All Blacks no iba a ser la excepción.

Antes del Haka y en medio de un profundo silencio, el conjunto neozelandés apoyó a los argentinos y les ofrendó una camiseta con el número 10 y el apellido del astro fallecido.

