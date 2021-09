Apareció la moza cordobesa con la que Vicuña habría engañado a la China Suárez

La camarera habló en LAM y luego hizo un dudoso posteo en sus redes sociales.

La escandalosa separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo. Ahora, apareció Marianela, la camarera con la que el actor le habría sido infiel a la actriz en un hotel de Córdoba y sus palabras dejaron más dudas que certezas.

La cordobesa le envió un mensaje a Ángel De Brito en el que intentó despegarse del escándalo y luego lo replicó en su cuenta de Instagram, donde recibió varios comentarios de las fans de la China.

“Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía… Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”, escribió.

El conductor de LAM exclamó que su comentario da a entender que efectivamente tuvo algo con el galán chileno, porque de lo contrario lo negaría rotundamente.

Minutos después de su posteo llegaron los mensajes de los admiradores de la ex Casi ángeles, que la acusaron de mentirosa. “¿Y qué finalidad tienen tus palabras entonces? Pichón de Ivana Nadal. Dejate de joder. Mucho Osho pero van por la vida arruinando personas”, le dijo una usuaria haciendo referencia al parecido que tendría con la modelo.

Hasta el momento, la China no habló del supuesto engaño pero sí confirmó que no hubo terceros en discordia, ya que se la había vinculado con el músico Wos. Todo indica que la reconciliación no está para nada cerca. Él se refugia en su departamento de Palermo mientras que ella está enfocadísima en la remodelación de la casa que juntos compraron en Manzanares. También se la vio saliendo con amigos y cumpliendo con varios compromisos laborales.

Días atrás, Vicuña le dijo a Ángel De Brito que la versión de la infidelidad era totalmente falsa. “No puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”, manifestó. Horas después, le mandó un mensaje a Estefanía Berardi, la periodista encargada de filtrar todos los datos del affaire.

“Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho y que era más una amenaza. Mi abogado me dijo ‘si te quiere mandar una carta documento, que te la mande y se la respondemos’”, pronunció la joven en el programa de Carmen Barbieri.