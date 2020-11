Apareció una nueva fotografía del empleado de la funeraria junto al cuerpo desnudo de Diego Maradona

Una nueva fotografía comenzó a circular que muestra al empleado Diego Molina junto al cuerpo de Diego Maradona dentro del féretro.

Tras la muerte de Diego Maradona aparecieron algunas imágenes de los empleados de la empresa funeraria junto al cuerpo del exfutbolista dentro del féretro. Ahora, apareció una nueva fotografía que muestra a Diego Molina tomándose una selfie.

El excampeón de mundo no tuvo paz en vida y tampoco tras su muerte. Tres empleados del servicio fúnebre se fotografiaron con sus restos mientras lo preparaban para el posterior velorio que recibió en la Casa Rosada.

Con la aparición de estas imágenes se generó un verdadero escándalo y en las redes sociales los usuarios expresaron su repudio ante lo acontecido y aparecieron amenazas de muerte contra estas tres personas.

Incluso, circulan audios e imágenes que distintas barrabravas están intentando dar con el paradero de Diego Molina, uno de los empleados que se fotografió con los restos de Maradona. Sin embargo, serían fake news.

Ahora, apareció una nueva imagen de Molina, en modo selfie, con el cuerpo desnudo del exfutbolista mientras era acomodado dentro del féretro.

Apareció una nueva fotografía de empleado de la funeraria junto al cuerpo desnudo de Diego Maradona.

Esta imagen también muestra a Diego Molina poniendo su mano sobre el brazo derecho de Maradona, casi tocando el tatuaje que éste tenía del Che Guevara.

“Pido perdón a todos”, habló uno de los empleados que posó junto al féretro de Maradona

Claudio Fernández fue otro de los empleados que aparece en imágenes junto a los restos del exfutbolista y realizó declaraciones radiales para pedir perdón y contar su versión de los hechos.

“Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, expresó.