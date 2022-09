Apple presentó el iPhone 14, un Apple Watch Ultra y AirPods Pro

Además del modelo base se anunció uno con pantalla más grande (Plus) y dos versiones tope de gama: Pro y Pro Max. Los precios.

El nuevo celular de Apple saldrá a la venta el 16 de septiembre y costará, en Estados Unidos, 799 dólares. Su versión Plus saldrá a la venta el 7 de octubre y tendrá un costo de USD 899.

Apple presentó este martes el iPhone 14 en su evento «Far Out», el más importante del 2022. Además de la familia de celulares, el gigante de Cupertino introdujo tres nuevos relojes inteligentes (Apple Watch Series 8, Apple Watch SE y Apple Watch Ultra) y la última versión de los auriculares AirPods Pro con cancelación de ruido.

La gran novedad es el nuevo gama alta: iPhone 14 Pro, que tiene, como se esperaba, una nueva pantalla: no incluye el notch para el FaceID, sino una perforación en forma de píldora que Apple llama «Isla dinámica».

El iPhone 14 Pro tendrá un precio base de 999 dólares en Estados Unidos, mientras que el iPhone 14 Pro Max (pantalla más grande) costará desde 1099 dólares. Ambos estarán disponibles a partir del 16 de septiembre en Estados Unidos.

El nuevo aparato tendrá un chip A16 (el iPhone 14, la versión base, que se venderá a 799 dólares y su hermano de mayor tamaño, el iPhone 14 Plus, de US$ 899, siguen con el A15 del iPhone 13) fabricado con tecnología de 4 nanómetros, y una pantalla de 2.000 nits de máximo, capaz de bajar a 1 Hz de tasa de refresco cuando la información en pantalla no cambia para economizar el consumo de energía.

También suman la pantalla siempre encendida aun cuando está bloqueada (el Always-on-display), como notificaciones aún con la pantalla bloqueada.

07.09.2022 15:31

07.09.2022 14:50

iPhone 14 y iPhone 14 Plus: todas las características

iPhone 14 y 14 Plus, con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas.

Apple comienza con la presentación del iPhone 14, con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas. que tendrá un chip A15 Bionic.

El teléfono también detectará si el usuario participa de un choque.

Además, incluye una cámara principal de 12 megapíxeles con un sensor más grande, mayor apertura (f/1.5) y un gran angular de la misma resolución. El iPhone 14 mantiene el notch frontal, donde ahora la cámara para selfies tiene autofoco propio.



Características del nuevo iPhone 14.

El nuevo iPhone 14 tiene también 5G y elimina la SIM: sólo ofrecerá eSIM. Por otra parte, también ofrece un nuevo sistema de estabilización para los videos que se graban con la cámara y un sistema de conectividad satelital.

07.09.2022 14:43

Nuevos AirPods Pro

Así se ven los nuevos AirPods Pro.

Llegó la hora del audio: Apple presenta los nuevos AirPods Pro, con un nuevo parlante de baja distorsión, audio espacial (o 360) y un modo personalizado de audio espacial, que se ajuste a las audición de cada persona. Estarán disponibles el 23 de septiembre a un precio de 249 dólares.



07.09.2022 14:41

Apple Watch Series 8, SE y Ultra, los tres nuevos relojes inteligentes de Apple

07.09.2022 14:27

Apple Watch Ultra, el tope de gama

De qué está hecho el nuevo Apple Watch Ultra.

Apple anunció también el nuevo «tanque» de los relojes inteligentes: el Apple Watch Ultra. Pensado para deportes extremos, está recubierto de titanio aeroespacial y tiene una pantalla protegida por cristal de zafiro. Aporta 36 horas de autonomía de batería, incluye una brújula inteligente con modo nocturno, GPS doble banda y distintas mallas para todo tipo de deportes. Tiene resistencia para ser sumergido a mayor profundidad (WR100) y tiene una sirena de 86 decibeles para pedir ayuda. ¿Precio? 799 dólares.

07.09.2022 14:23

Apple Watch SE, la versión barata del reloj inteligente de Apple

Todas las características del nuevo Apple Watch SE.

Apple presentó también un nuevo Apple Watch SE, con detección de accidentes y un nuevo procesador, un 20% más rápido que antes. Precios: 249 dólares para el modelo con GPS, y 299 dólares para el que suma 4G. Disponible, también, el 16 de septiembre.

07.09.2022 14:21

Apple Watch Series 8: precio confirmado



El Apple Watch Series 8 estará disponible en siete colores (cuatro con cajas de aluminio y tres con cajas de acero). Con un precio de 399 dólares para el modelo con GPS, y 499 dólares para el modelo que suma 4G. Disponible el 16 de septiembre en Estados Unidos.

07.09.2022 14:16

Detector de choques, la gran novedad del Apple Watch Series 8

Con el nuevo «crash detection», el nuevo Apple Watch detectará cuando el usuario esté involucrado en un accidente de auto.



Cuando un choque es detectado por el reloj inteligente se dispara una llamada de emergencia. Esto se hace posible gracias a los sensores que detecta 256G producto de un choque. Gracias a varios test y el poder del machine learning, el reloj puede detectar incluso hasta un vuelco.

07.09.2022 14:06

Apple Watch Series 8, el primer anuncio

Así se ve el nuevo reloj inteligente de Apple.

El Apple Watch Series 8 tiene un sensor de temperatura; la compañía lo promociona como una forma de determinar la temperatura corporal, sus variaciones y el período de ovulación.

El reloj tiene dos sensores, uno externo y otro contra la piel, para mejorar la precisión y descartar otros factores que cambien la medición de la temperatura.

07.09.2022 14:03

Tim Cook confirma los lanzamientos: iPhone, AirPods y Apple Watch

Tim Cook, CEO de Apple, conductor del evento.

El CEO de Apple, Tim Cook, arrancó el evento confirmando los rumores: los tres productos que se anuncian son iPhone, AirPods y Apple Watch.