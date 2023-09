Aprueban en la Argentina un nuevo fármaco para tratar un tipo de cáncer de pulmón muy agresivo

La droga se denomina tepotinib y está indicada para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio metastásico. Cómo actúa el medicamento

Bajo el nombre de tepotinib, esta nueva droga desarrollada por Merck se administra en comprimidos orales una vez al día y demostró una tasa de respuesta global del 43% (Getty images)

En la Argentina se detectan más de 12.110 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, según estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC). De este total, un 85% pertenece al denominado cáncer de pulmón de tipo células no pequeñas (CPCNP), siendo que el 65% de éstos se encuentran en estados avanzados. Aproximadamente, entre el 3 y 4% de estos últimos son los que padecen las mutaciones de MET ex14; es decir que la incidencia estimada de nuevos casos por año se calcula entre 200 a 250, con lo cual totalizarían unos 2 mil hasta el momento. Te puede interesar: Los neumólogos rechazan el informe de Sanidad que niega la rentabilidad del cribado de cáncer de pulmón

Hasta ahora, el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio metastásico, con una variación genética denominada alteración de omisión de METex141, no contaba con un tratamiento. Sin embargo, en las últimas horas se aprobó en la Argentina el primer fármaco para tratar esta patología.

Bajo el nombre de tepotinib, esta nueva droga se administra en comprimidos orales una vez al día y demostró una tasa de respuesta global del 43%, ya sea en pacientes sin tratamiento previo como en aquellos ya tratados con otras terapias. El fármaco es un desarrollo del laboratorio Merck

Por año, en la Argentina se detectan más de 12.110 nuevos casos de cáncer de pulmón (Getty images)

Según señaló la doctora Virginia Bluthgen, médica oncóloga especialista en tumores torácicos perteneciente al staff de la Unidad de Tumores Torácicos del Servicio de Oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires, esta “nueva droga integra la clase de las terapias dirigidas o terapias target, que focalizan su acción terapéutica en el proceso específico de proliferación del tumor, obteniendo muy buenos resultados y con una menor alteración de la calidad de vida de los pacientes”, ya que esta clase de tumores son “muy agresivos”, en general afectan a gente mayor y presentan pronósticos poco alentadores.

Los datos del estudio clínico ‘VISION’, un ensayo multicéntrico de fase II con diferentes grupos de pacientes, no controlado con placebo y actualmente en curso; lograron que el tepotinib se convirtiera en la única medicación aprobada y diseñada específicamente para tratar el cáncer de pulmón con esta alteración. Hasta el momento, esta patología no contaba con ninguna clase de terapia específica. Asimismo, este fármaco puede ser aplicado en pacientes que hayan sido tratados con agentes quimioterápicos, inmunoterapia o alguna de las llamadas terapias target1.

El tepotinib se convirtiera en la única medicación aprobada y diseñada específicamente para tratar el cáncer de pulmón con esta alteración (Getty images)

Los resultados del estudio clínico fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine y señalaron que la tasa de respuesta ante esta droga fue del 43% en la población global. Para alcanzar estos números, los investigadores realizaron un ensayo que incluyó a 152 personas, de 14 países, con una edad mediana de 72,6 año. “El inicio de la respuesta fue principalmente dentro de las 6 semanas posteriores al inicio de la terapia, con una mediana de duración de la respuesta de hasta 15,7 meses”, afirma el documento.

Este fármaco desarrollado por Merck es un inhibidor de MET, el cual se administra mediante dos comprimidos una vez al día, ya que posee un mecanismo de acción que inhibe la señalización del receptor MET oncogénico, el cual provoca alteraciones del gen MET. “Celebramos la disponibilidad de esta nueva droga en la Argentina, ya que constituye una herramienta de última generación para el tratamiento de un subtipo de cáncer de pulmón para el que hasta el momento no contábamos con una alternativa terapéutica específica”, sostuvo la doctora Carmen Sofía Pupareli, médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming.

La tasa de respuesta ante esta droga fue del 43% en la población global (IStock)

El tepotinib es una droga inhibidora de quinasas. Es decir que bloquea la acción de una proteína anormal que forma parte del proceso de multiplicación de las células tumorales, la cual se une al receptor MET que está presente en la membrana de las células tumorales impidiéndole, de este modo, el receptor le dé la orden a las células malignas para que se reproduzcan y proliferen. Con esta acción, este fármaco puede frenar o retrasar la propagación de la enfermedad por el organismo, con lo cual se obtiene una mayor sobrevida en los pacientes y se mejora, además, su calidad de vida.

“El diagnóstico de las alteraciones de MET en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) supone un verdadero desafío en la práctica clínica, pero la identificación y aprobación de una terapia específica para este tipo de tumores, como tepotinib, impone la necesidad de su identificación para que más pacientes puedan beneficiarse”, explicó la doctora Virginia Bluthgen.

Este fármaco puede frenar o retrasar la propagación de la enfermedad por el organismo, con lo cual se obtiene una mayor sobrevida en los pacientes y se mejora, además, su calidad de vida

En palabras de la experta, esta droga evidenció “una actividad clínica significativa y duradera, con una tasa de respuesta muy alentadora”, además de mostrarse “seguro, con un perfil de toxicidad completamente manejable”. “La medicación actúa en los diferentes grupos etarios y, aún más importante, en pacientes con metástasis cerebrales, escenario que ocurre en aproximadamente el 40% de los casos y representaba hasta la fecha una necesidad médica no cubierta”, recalcó.

Vale aclarar que este fármaco presentó eventos adversos, aunque “fueron los esperados para este tipo de medicaciones y la tasa de discontinuación del tratamiento ocasionada por estos eventos fue relativamente baja”. Además de la Argentina, el tepotinib ya fue avalado y está disponible en Europa, Estados Unidos, Brasil y Japón, entre otras regiones.