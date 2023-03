Argentina busca la primera ruta aérea sin escalas a Asia mediante un acuerdo con Etihad Airways

La línea aérea oficial de Emiratos Árabes Unidos quiere abrir una conexión non-stop entre Abu Dhabi y Buenos Aires. La decisión final se tomará este mismo año

Etihad Airlines ya realiza un vuelo sin escalas desde Abu Dhabi a San Pablo, Brasil, y ahora quiere sumar otro a la Argentina

Enviado a Berlín, Alemania – El Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, se reunió este miércoles con el vicepresidente para las Américas y Europa de Etihad Airways, Edward Fitheringham, para presentar la propuesta de vuelos desde Abu Dhabi hacia Argentina. El encuentro se realizó en el stand de la aerolínea en el marco de la Feria de Turismo ITB Berlin, en Alemania.

Etihad Airways es la aerolínea oficial de Emiratos Árabes Unidos que permitiría generar tráfico leasure emiratí de alta gama y del resto de Asia.

El Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, se reunió con el Vicepresidente para las Americas y Europa de Etihad Airways, Edward Fitheringham

Sosa explicó que la aerolínea “ya voló a San Pablo (Brasil) hace 10 años y ahora con una nueva administración contempla la visión de abrir nuevamente su red hacia América del Sur. En esta ocasión Argentina en un destino que se encuentra en sus potenciales planes de expansión, donde se estaría dando la posibilidad de que sea el primer vuelo sin escalas en la historia entre Argentina y Asia, ya que los existentes en la actualidad realizan escalas previas en otros países”.

Además, especificó que esta posibilidad “mejorará la experiencia de viaje al eliminarse escalas y reducir el tiempo de vuelo al mercado asiático”.

Durante la reunión, Sosa y su equipo informaron de las grandes ventajas y potencial que genera Argentina como destino para Etihad, proveyendo información estadística sobre todos los niveles turísticos y comerciales.

El representante de la aerolínea propuso continuar con una agenda de trabajo para seguir desarrollando la propuesta y tomar una decisión durante el presente año.

Regreso

El interés expresado por Etihad Airways de abrir una nueva conexión con la Argentina en la Feria de Turismo de Berlín se suma a otro gran anuncio realizado en el mismo foro.

Ayer, el CEO deQatar Airways, Akbar Al Baker, anunció que la empresa volverá a realizar vuelos hacia a la Argentina. La ruta argentina era uno de los 11 destinos que la empresa aérea había suspendido por la pandemia.

Qatar Airways ya cuenta con historia en la Argentina. La empresa desembarcó en el país en julio de 2010 con un vuelo diario desde Doha, con una escala intermedia en San Pablo, hasta Ezeiza.

La operación se mantuvo todos los días con un buen rendimiento hasta que la empresa aérea qatarí decidió abandonar la conexión en plena pandemia de coronavirus, la aerolínea suspendió la ruta entre Doha y Buenos Aires a fines de agosto de 2020.

FILE PHOTO: A Qatar Airways plane is seen at Aden International Airport November 29, 2010. REUTERS/Fadi Al-Assaad/File Photo

Sin embargo, luego de la pandemia Qatar Airways reinició sus vuelos a San Pablo pero no a Buenos Aires. Entre las causas de esa negativa se destaca la disputa que mantuvo durante cerca de dos años con Airbus, a raíz de problemas de pintura en los aviones A350 que la aerolínea le había comprado a la fabricante francesa, y que mantuvo a buena parte de su flota en tierra, reduciendo su capacidad operativa.

Los representantes de la Argentina en la ITB Berlín, que durará hasta el jueves inclusive, también mantuvieron reuniones y acercamientos con otras empresas para sumar destinos o reforzar rutas preexistentes.

Por ejemplo Sosa se reunió con autoridades de Egyptair, con el objetivo de sumar a El Cairo como destino internacional al que se pueda viajar desde la Argentina.

Mientras tanto, el ministro de Turismo, Matías Lammens, tiene una reunión prevista para mañana con autoridades de la aerolínea alemana Lufthansa, con el objetivo en este caso de sumar un vuelo más por semana y así llegar a las siete operaciones semanales de la empresa en el país.

f:Infobae