Argentina cara en dólares: fuerte derrumbe del turismo de brasileños, chilenos y uruguayos

Abril contra abril, el mes pasado llegaron 35% menos turistas desde Brasil, Chile y Uruguay que en 2023. Los turistas cuentan que vienen con un presupuesto y terminan pagando el doble de lo previsto. Dicen que «está como Europa» en muchos de los precios y extrañan la época de la «Argentina regalada».

“Na dúvida, a hora de visitar a Argentina é agora” (traducido del portugués es: “No hay duda, el momento de viajar a Argentina es ahora”). Eso decían en diciembre las agencias de viaje en Brasil. Ahora sí hay dúvida.

Ya no es el destino “regalado” para los pasajeros del exterior. Más que nada, no para quienes arman las valijas en países limítrofes. Argentina está cara en dólares.

Si se parte desde Brasil, que encabeza la lista de viajeros «vecinos», el flujo hacia estas tierras muestra una marcada tendencia a la baja en los últimos meses. Lo mismo pasa con turistas chilenos y uruguayos.

La comparación cuatrimestral interanual sí es positiva para este año, con 2.082.787 visitantes de esos tres países vs. los 1.863.726 de 2023, aunque sólo porque este enero, post devaluación y asunción del presidente Javier Milei, fue el mes pico de llegada de viajeros de esas nacionalidades: 636.145.

En total fueron 821 mil extranjeros más 513 mil que vinieron a pasar el día, sin pernoctar, atraídos por el tipo de cambio favorable, lo que generó un ingreso de divisas de 656 millones de dólares.

Pero si se compara abril contra abril, el mes pasado llegaron 35% menos turistas desde Brasil, Chile y Uruguay. Y sólo entre marzo y abril de este año ya entraron 28% menos pasajeros desde esos tres países.

En términos de viajeros de países limítrofes, abril es un mes dorado para venir a Argentina. Históricamente empata a enero, si no lo supera, en viajes hacia estas tierras.

Mientras que el dólar está del lado de los extranjeros cuando pasan a pesos, la queja es que en los destinos que más eligen, Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, El Calafate y Mendoza, «vale más la inflación». Por eso vuelven a convertir y sus gastos están caros si los piensan en dólares.

En este contexto, si los costos no vuelven a conquistarlos, se vaticinan números aún más discretos del turismo receptivo luego de la temporada de invierno.

Gabriel tiene 24 años y la camiseta del equipo de Porto Alegre Grêmio. Llegó el sábado con su novia desde Curitiba, en el estado brasileño de Paraná, y mira el precio de una empanada en un famoso puesto del Mercado de San Telmo. Está $ 2.200 cada una. Todavía no la compra.

«Está más caro de lo que pensamos. Teníamos un presupuesto aproximado de 3.000 reales (unos $ 624.000) para toda la estadía, de una semana. Vamos cuatro días y ya lo estamos por superar. Probablemente gastemos el doble», dice Flavia (28).

Están alojados en un hotel del barrio de San Nicolás, «en el centro», como le dicen y por eso lo consideran más costoso, y, como muchos brasileños en nuestro país, hacen el cambio por Western Union, lo que les da $ 208 argentinos por cada real. «Es la forma más segura -dice ella-. Muchas personas nos alertaron de los peligros de cambiar en casas de cambio, que te dan plata falsa«.

«Una gran sorpresa es que algunos acá aceptan pagar con pix (el sistema de pagos digitales ideado por el Banco Central de Brasil, que les permite abonar en reales y los comercios reciben el crédito en dólares o pesos en una billetera virtual) y da un tipo de cambio mucho mejor, de $ 230 por 1 real. Pero está caro«, cuenta Gabriel.

Según datos oficiales, en enero ingresaron 286.239 turistas provenientes de Brasil. Pero esa cifra cayó de manera significativa en los meses siguientes. En febrero, el número descendió a 204.596, lo que representa una disminución del 28.5% de un mes al otro.

A partir del informe de ingresos al que accedió Clarín desde el Ministerio del Interior, esa tendencia a la baja continuó en marzo, con solo 178.255, un 37.7% menos que en enero. Y en abril, la cifra bajó aún más: apenas 163.105 turistas brasileños, 43% menos que en enero.

Ana y Cauê son de Rio de Janeiro y admiten que esperaban una Argentina «regalada». Foto Juano Tesone

«El peso argentino está desvalorizado en Brasil, entonces creímos que iba a ser mucho, mucho más barato de lo que es. Pero está más cara la comida y la ropa. Están viniendo menos brasileños», dice a Clarín Ana Chagas (20), que compró un paquete grupal en una agencia de viajes de Rio de Janeiro.

«El presupuesto era de 6.000 reales. En el día 5, ya lo superamos por un poquito más», dice Cauê Bentes, que viajó con ella y eligió un hotel de microcentro.

«Comparado con Brasil, me parecieron baratos algunos postres, pero nada más (Ndr: en realidad se refiere a los chocolates que se venden en caja familiar y a los alfajores en las golosinerías o en los supermercados)».

Fernando se sorprendió con el precio de la ropa. Foto Juano Tesone

Fernando Lacerda llegó desde Minas Gerais con amigos y tiene un presupuesto más holgado. Eligió un hotel boutique en Palermo por el que por 6 noches pagó 800 dólares, en base doble. Percibe a la Argentina «cara como Europa», y coincide con otros dos turistas que pasan a su lado, Melisa, de Perú, y su compañero de viaje, que es de Portugal.

Melisa (Perú) y su compañero de viaje de Portugal, en el Mercado de San Telmo Foto Juano Tesone

«Sobre todo, la ropa, y los restaurantes. Otros turistas nos dicen que los precios aumentaron mucho de un año a otro», cuenta Fernando, mientras elige si quedarse con el menú en promoción de risotto de calabaza más cerveza, por $ 9.500, o si invertir más y optar por carne en el restaurante La Cabrera.

Los datos de viajeros de Chile también reflejan un claro retroceso en el cruce de la Cordillera. En febrero, el número de turistas chilenos fue 291.292, unos 76 mil más que en enero, pero en marzo la cifra cayó a 127.501, y en todo abril entraron 73.360 chilenos.

Más allá del aumento del pase diario al Cerro Catedral, que como relevó Clarín casi cuesta lo mismo que un día en Disney, o que desde el 13 de mayo aumentan hasta un 400% las entradas a los Parques Nacionales (como las Cataratas del Iguazú que saldrá $ 35.000 para extranjeros, cuando del lado brasileño se cobra 88 reales o 17,6 dólares), pasando por la hotelería, la gastronomía y hasta el shopping, Buenos Aires también está repeliendo turistas desde el otro lado del charco.

En abril llegaron 106.520 uruguayos, 36% menos que el mes anterior y 42.31% menos que en el mismo mes de 2023.

El contraste se ve en los viajes de argentinos al exterior. Entre enero y abril, salieron del país 5.548.407, un 5,5% más que en el mismo período de 2023. Aunque no esté detallado si lo hicieron en calidad de turistas, por trabajo o porque emigraron, se trató de 305.389 argentinos más que cruzaron la frontera en los últimos cuatro meses. Y si se compara abril de 2023 con el mes pasado, un 16.5% más viajó al exterior.

La Argentina, antes «regalada», hoy «en precio»

El Mercado de San Telmo suele tener en mayo, si el clima ayuda, la concentración más alta de extranjeros por metro cuadrado de todo el territorio porteño. Esta última semana, en un recorrido de Clarín al mediodía, costaba encontrar turistas. Los que había, eran brasileños. De hecho, el 70% de los locales que no eran gastronómicos estaban cerrados.

«Este es un restaurante de 40 cubiertos, en los que tienen 100, se nota más la falta de turistas. Los argentinos son el 1% de nuestros clientes, así que conociendo bien el sector de la gastronomía orientada al público extranjero, te diría que el trabajo bajó un 30%«, cuenta a Clarín Rodrigo Moreyra, dueño de Hierro San Telmo.

Los turistas uruguayos y chilenos, dice, «nunca se quejan de los precios», pero son muchos menos. «Los brasileños también son menos, y se fijan mucho en lo que gastan», describe.

Rodrigo, un empresario gastronómico dispuesto a bajar los precios. Foto Juano Tesone

«Yo soy de Bariloche, una ciudad donde se dice que ‘no hay temporada baja’, y hoy te digo que en Bariloche no hay nadie. Los turistas que más vienen, salvo los canadienses que están llegando un montón, tienen sus propios quilombos económicos en la región. Hay mala prensa de acá, que estamos muy caros. Pero Argentina estaba regalada y ahora estamos de moda…Messi». sigue.

En esa parrilla del mercado, explica, «ya no se cagan de risa pagando con la pila de billetes en pesos, porque no cargan con tanto efectivo encima. Además, a algunos que veían medio crudos, cuando cambiaban les daban billetes de $ 100 o de $ 500, no los de $ 2.000″.

La mayoría de los brasileños usan la tarjeta Wise (que tiene suspendida la incorporación de nuevos clientes de Argentina). No se acercan con dólares.

«Hay dos tipos de turistas, el choripanero (que quiere probar algo típico pero barato) y el que te compra bife de chorizo. Ya no está el que hace el tour de empanadas, de probar una en cada puesto. Pero hoy vienen acá y dos personas pueden comer carne, un bien de lujo en sus países, por 30 dólares. Yo tengo la esperanza de poder bajar los precios. Pero para saber dónde estamos parados, hay que esperar el resultado del mes de junio. A ver si vienen o no vienen más turistas en el invierno», analiza.

En las entrañas de ese mercado -del que ningún turista sale decepcionado (por fuera del bolsillo)- otro fetiche de visitantes «limítrofes» en Buenos Aires es el cuero y el dulce de leche. Una perdición enfrascada y otra que se viste. Las dos cayeron en ventas.

Candela (izquierda) y Lara derecha), ya casi no ven turistas chilenos ni uruguayos. Foto Juano Tesone

«Casi uruguayos no se ven, sí algunos chilenos. Los brasileños siguen entrando pero ahora se llevan lo más barato (tarjeteros desde $ 9.000 hasta billeteras por $ 39.000), en cambio, los chilenos compran las bandoleras (desde $ 200.000)», dice Candela, del local El Lucero.

En ese local aceptan dólares, de una manera típica: «Los de 100, a $ 1.100, los dólares chicos, a $ 1.000». Sólo cara grande.

El único dulce de leche que se vende en el puesto que está a unos metros más es el de la promo cash only: dos frascos de 450 gr, saborizado con menta o chocolate, por $15.000. El costo del souvenir dulce no es tanto si se tiene en cuenta que, también en el mercado, un café expresso doble está $ 2.600 y una croissant aux pistaches, $ 3.800.

F: Clarín.