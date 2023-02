Argentina llegó a 13 millones de trabajadores registrados: cuál es el sueldo promedio en el país

De los puestos registrados en el último año, un 48% corresponden a trabajadores independientes y el 52% a los asalariados. ¿Cuánto cobran?

La Argentina sobrepasó por primera vez en mucho tiempo los 13 millones de trabajadores y trabajadoras registrados («en blanco») en todo el país. Los datos se desprenden del informe de «Situación y evolución del trabajo registrado» que dio a conocer el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con datos (provisorios) de noviembre de 2022.

De acuerdo a la declaración de los empleadores al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre 2022 la cantidad de personas con trabajo registrado en el total del país fue de 13,018 millones de personas. En términos desestacionalizados, fue una suba intermensual del 0,4% (47,8 mil personas más) y una interanual del 5,1% (630.800 trabajadores y trabajadoras más).

Gran parte de esta última suba se debe al crecimiento de la cantidad de trabajadores independientes (no asalariados), sobre todo personas inscriptas en el régimen de monotributo y monotributo social. Los primeros vieron un crecimiento del 1,6% intermensual en noviembre de 2022, y del 7,7% año contra año en ese mes (135.900 personas más).

Los monotributistas sociales son muchos menos dentro de la categoría de no asalariados, pero vieron una suba anual del 39,7% o 156.600 personas. Los autónomos adhirieron alrededor de 5.000 personas inscriptas en el SIPA en un año. Así, 297.500 personas de las 630.800 registradas en el último año en el sistema de seguridad social fueron no asalariadas (48%), en tanto que se crearon más de 330 mil puestos asalariados.

Asalariados e independientes

El empleo registrado en general lleva 23 meses de crecimiento ininterrumpido hasta noviembre de 2022. «Esta dinámica del mercado de trabajo asalariado formal permitió superar el nivel de empleo vigente antes del comienzo de la pandemia. En efecto, el nivel de empleo alcanzado en noviembre 2022 se encuentra 4,4% por encima del valor de febrero 2020 (262,9 mil personas más)», destacó el reporte.

En noviembre de 2022 se contabilizan 10,138 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2,880 millones de personas con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

Trabajadores registrados, noviembre 2022 (Fuente: SIPA, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)

La cantidad de asalariados había crecido un 0,2% desde octubre 2022 (20,8 mil trabajadores más) y un 3,4% desde noviembre de 2021 (331.300 personas más). El sector privado fue el que más contribuyó a la creación de empleo asalariado -12 mil personas en el último mes relevado- seguido por el sector público (+7,9 mil personas).

En un año, la expansión del sector privado asalariado fue del 4,5%, lo que implicó a 269,3 mil puestos de trabajo registrados.En segundo orden, según lista el informe del Ministerio, la suba interanual se debió al crecimiento de 1,8% del sector público (58,9 mil empleos más). El trabajo en casas particulares también presentó una variación positiva del 0,6% con relación al mismo mes del año anterior (3 mil trabajadores más).

Finalmente, el trabajo independiente en su conjunto se expandió un 11,6% (299,5 mil trabajadores) en la comparación interanual, impulsado por las categorías de monotributo (+39,7% monotributo social y +7,7% monotributo), y del 1,3% en el caso de los autónomos.

Salarios

En cuanto a los salarios que perciben los trabajadores y trabajadoras registrados en el sistema de Seguridad Social, los datos de noviembre indicaron que la remuneración nominal bruta promedio fue de 203.764 pesos mensuales y creció un 88,2% nominalmente con relación al mismo mes del año anterior.

Por otra parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $155.494 y aumentó un 86,8% en la comparación interanual.

Los sueldos aumentaron nominalmente 88% en un año: remuneración bruta promedio, 203.764 pesos mensuales

Vale la pena recordar que la inflación anual entre noviembre de 2021 y el mismo mes el año pasado fue del 92,4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esto indicaría que en ese período de 12 meses los sueldos promedio perdieron un 2,1% de poder real de compra.

Empleo por sectores

No todos los sectores se recuperaron de igual forma en lo que refiere al empleo. Al menos hasta noviembre último, los de mejor desempeño interanual fueron:

Hoteles y restaurantes (+20,4%),

(+20,4%), Construcción (+14,1%),

(+14,1%), Explotación de minas y canteras (+7,3%),

(+7,3%), y Comercio y reparaciones (+5,6%).

En contraposición, un grupo de sectores registró caídas interanuales en los puestos de trabajo registrados: Intermediación financiera (-0,9%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-3,0%), y Pesca (-3,9%).

El Ministerio destacó que la Construcción lleva 28 meses consecutivos con variaciones mensuales positivas y 16% por encima del nivel previo a la pandemia de COVID-19. La explotación de Minas y Canteras lleva 24 meses con alzas intermensuales y tiene un máximo histórico de empleo, con 0,5% sobre la situación anterior a las cuarentenas.

El Comercio, por su parte, tiene crecimiento contínuo del empleo desde enero de 2021, y hoteles y restaurantes acumuló 17 meses de suba. Todos esos sectores ya tuvieron niveles de trabajo mayores a los de la pre-pandemia.

Intenciones de contratación

Los niveles de intenciones de contratación de las empresas de acuerdo a las estadísticas oficiales

El Ministerio que dirige Raquel «Kelly» Olmos, también dio a conocer los datos de diciembre de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Los mismos indican que en diciembre el empleo registrado en empresas de más de 10 personas de los principales aglomerados humanos se había retraído 0,3% mes a mes. La mayor reducción fue en empresas de entre 50 y 199 personas.

«Esta caída se debe, fundamentalmente, a la reducción del empleo por razones estacionales en los sectores de Construcción y Enseñanza (que se encuentra subsumida en Servicios comunales y sociales). Excluyendo a estos sectores afectados transitoriamente por la estacionalidad, el nivel de empleo registrado privado alcanzó un crecimiento del 0,2%», argumenta ese reporte.

Creció también la tasa de salida de empleados de esas empresas, en un 2,2% intermensual, a la par que decreció en diciembre la entrada de personal, para ubicarse en 1,9 puntos.

Las expectativas netas de las empresas con relación a la contratación de personal para los próximos tres meses continúan siendo positivas (2,2%). El EIL registra expectativas positivas para la contratación de personal en forma ininterrumpida desde febrero de 2021, es decir, en 23 meses de manera consecutiva.

El dato trimestral surge porque el 3,2% de las empresas relevadas espera aumentar la dotación en los primeros tres meses de 2023, en tanto un 1% esperaba reducirla. Y el porcentaje de suspensiones en compañías argentinas sigue en un mínimo histórico de 0,4%.

Asimismo, el Ministerio comenzó a medir la «tasa de búsqueda» de personal -en relación a la dotación del mes en el que se releva el dato- y la «tasa de no cobertura» (vacantes que se buscaron cubrir y no se lograron llenar). El reporte dice que entre 2007 y 2022 la primera de esas tasas va en orden descendente. En tanto que la tasa de no cobertura fue de 5,9% en diciembre último.

f:IProfesional