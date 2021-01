Argentinos-Boca: horario, TV y formaciones de un duelo definitorio

Los dos equipos tienen chances de clasificar a la final de la Copa Diego Maradona a disputarse el próximo 17 de enero en San Juan Argentinos Juniors recibirá a Boca en La Paternal este sábado desde las 21.30 en lo que será la última fecha de la Fase Campeonato A de la Copa Diego Maradona. El partido será dirigido pory contará con la televisación de Fox Sports Premium.

Ambos equipos tienen chances de meterse en la final del torneo a disputarse el próximo domingo 17 de enero en San Juan. Si el equipo de Russo gana y, River (recibe a Independiente a la misma hora) no lo hace o no logra imponerse en la diferencia de gol, estará en la definición del certamen doméstico. Mientras que el Bicho, necesita de una victoria y que los de Gallardo no sumen de a tres.

El Xeneize es puntero con ocho puntos y una diferencia de goles de +4, mientras que River también suma ocho con +3 y Argentinos está en el tercer puesto con siete unidades y diferencia en cero.

Pese a la importancia del pleito, Russo decidió poner en cancha un equipo totalmente alternativo para guardar a sus máximas figuras de cara al desquite por la Copa Libertadores ante Santos el próximo miércoles.

Por su parte, la duda en el equipo de Diego Dabove sería Matías Romero o Gabriel Florentín, quien padece una molestia muscular.

PROBABLES FORMACIONES

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Kevin MacAllister; Franco Ibarra, Vera, Diego Sosa y Matías Romero o Gabriel Florentín; Gabriel Hauche y Juan Pucheta. DT: Diego Dabove.

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Emmanuel Más; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona y Agustín Obando; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Angel Russo.