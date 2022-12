Argentinos que no tienen entradas ruegan a laAFA que intervenga:“La reventa es inalcanzable”

Los valores no oficiales se cuadruplicaron a horas de la semifinal con Croacia. No quieren ser estafados y cuentan sus historias de supervivencia para alentar a la Selección.

Hinchas argentinos se unieron para que la AFA los escuche a horas de la semifinal del Mundial Qatar que la Selección jugará ante Croacia debido a que no consiguen entradas a precio oficial y la reventa, que no pueden ni quieren pagar, cuadruplicó sus precios en cualquiera de las tres categorías disponibles. “Pedimos que alguien nos contacte porque queremos seguir alentando al equipo”, dicen.

Desde el Barwa, el complejo habitacional más económico para hospedarse en Qatar el hincha Leandro Paolillo contó en diálogo con TN: “Si bien es cierto que por una cuestión de disponibilidad está habiendo menos entradas a precio oficial, lo cierto es que también interviene la famosa avivada criolla que hace que sea imposible poder afrontar una reventa, que además no queremos hacer”.

Un esfuerzo demasiado grande y la angustia de no conseguir entradas

“Hay mucha gente que está desde hace casi un mes acá y que está economizando en comidas, que es básicamente hacer una sola comida por día, también en alojamiento porque en pocas habitaciones hay más personas, y eso hace que obviamente la poca economía que se puede tener a esta altura después de más de 20 días se dirija solamente a poder conseguir un ticket para seguir acompañando a la Selección, que la realidad es que lo que decimos nosotros es que el plantel ha manifestado en más de una oportunidad que ellos se sienten acompañados por los hinchas y no queremos dejar de hacerlo”, agregó Paolillo.

En este sentido, los argentinos que aún no pudieron conseguir un ticket para la semifinal con Croacia, ruegan que la AFA los escuche: “Lo dice todo el mundo: la Selección argentina fue la que tuvo más color y más vibra en los estadios por parte de los hinchas y por eso quedarnos afuera nos resulta demasiado injusto. El pedido que estamos haciendo es un reclamo genuino porque no queremos que nos regalen nada, sino que nos cobren las entradas al precio oficial”.

Cuánto salen las entradas de las semifinales del Mundial Qatar 2022

Hay tres categorías disponibles por cada partido. La Número 3, que es la más económica, tiene un valor oficial de entre 350 y 400 dólares. La Número 2 asciende a 660 y la Número 1 hasta los 900 dólares. Como la demanda es alta, el negocio de la reventa se vigoriza y los hinchas explican: “Están pidiendo hasta 1800 dólares por ticket en la categoría más baja. Una locura”.

Una reventa impagable

Para un bolsillo gasolero como es el del argentino promedio, esos valores no oficial “se tornan realmente inalcanzables para un partido de semifinal, ¡imaginate en el caso hipotético de que la Selección se clasifique a la final!”.

Uno de los tantos tuits con tickets de reventa para la semifinal de Argentina vs Croacia del Mundial Qatar 2022.

En ese sentido es que un grupo de alrededor de 70 hinchas le pide públicamente a la AFA que intervenga para solucionar este problema. “Nos organizamos y armamos un listado únicamente con datos de personas que no tienen entrada para la semifinal y que quiere pagar el ticket, pero al precio que corresponde. Por eso le pedimos a las autoridades que nos escuchen”, dijo Alejandro Quevedo, otro hincha argentino que se hospeda en el Barwa, donde solo hay dos precios disponibles de alquiler por noche: una habitación chica, de 84 dólares, y otra algo más grande, de 102.

A 24 días de comenzado el Mundial Qatar, las economías están con el tanque de reserva y cualquier dólar de más hace imposible los planes.

El caso de Lugas Poggi: sin entrada para discapacitados e indignado por el descaro

Lucas Poggi es un nadador paralímpico argentino que fue finalista en los Juegos de Tokyo 2020 y que contó a TN su caso que llama a una profunda indignación por lo que personas que él conoce y con las que convive en el Barwa hacen con el objetivo de sacar rédito para pagar menos o incluso no pagar los tickets de los partidos del Mundial: hacerse pasar por discapacitados.

“Sé quienes son y los conozco, los conocen muchos, en realidad. Personas que acá veo sin problema alguno para movilizarse y después los ves sentados en sillas de ruedas en las zonas reservadas para quienes tienen alguna discapacidad y sabés que no tienen nada. Incluso después subiendo videos a las redes riéndose como si eso fuera una avivada y otros que están con ellos se ríen como si fuera gracioso cuando en realidad es indignante”, sentenció. Indignación por argentinos que se hacen pasar por discapacitados para entrar a los estadios del Mundial.

“Estoy bastante desanimado porque a horas de que empiece el partido no sé si voy a poder entrar. Confío en que se va a poder resolver, pero queremos hacernos escuchar y poder comprar las entradas al precio oficial”, agregó Lucas quien, además, confió en la AFA como regulador de esta problemática.

“Creo plenamente que la AFA nos va a dar una mano porque además no somos tantos, seremos como mucho 70 personas, y creo que hay para todos. Confío en la buena fe de la AFA y de las personas más allá de lo que he visto y que conté, de esas personas que se abusan de las entradas de discapacidad, pero espero que podamos tener una buena respuesta a este reclamo, que esto termine y que podamos estar alentando a la Selección en el estadio”.

El atleta paralímpico que pide que lo escuchen

Lucas Poggi relató que una persona la quiso vender un ticket con precio de reventa y que “aunque no es solo una cuestión de dinero, sino de actitud”, yo no puedo estar con mi silla en los sectores a los que va el grueso de los hinchas básicamente por los accesos. Si tengo ganas de ir al baño, ¿cómo hago para moverme? Y la verdad es que no me parece que por 300 o 200 dólares alguien que se cree vivo se vaya a costear el viaje, entonces tratemos de pensar y de ayudarnos entre todos”.

La pasión ensombrecida por el sufrimiento

En su relato de lo que ocurre con los hinchas que no tienen tickets, Paolillo recordó que la mayoría de los argentinos que vinieron a Qatar “hicieron un gran esfuerzo económico, acaso el mayor, pero dejar a la familia, las amistades y no poder vivir esto cerca de ellos, es difícil. Yo soy uno de los que está haciendo una sola comida por día para tratar de pagar el hospedaje y luchando cada día para, además, ver si conseguimos las entradas que creemos tenemos que tener. Ojalá nos escuchen”, cerró.

Para que la gente y los jugadores puedan oír

Por último, el caso de Gastón, otro hincha que pone el foco en una de las columnas vertebrales de este momento de la Selección: la hinchada.

“Estamos desde el primer partido acá en Doha, la gran mayoría viviendo en el Barwa porque era el alojamiento más económico y en el que más podíamos ahorrar. Primero siempre había remanente de entradas y la reventa estaba casi a precio oficial, pero ahora está imposible”, comentó en sintonía con los demás.

Gastón contó que los hinchas se unieron con el objetivo de acordar no comprar tickets de reventa porque no todos (o casi nadie) podría hacerlo: “Nos pusimos de acuerdo para no comprar y esperar al último día para ver si las bajaban, pero cada vez se hace más complicado, por eso reclamamos, porque estamos yendo a todos los partidos, haciendo esfuerzos enormes, ayudándonos entre nosotros para conseguir para uno y para los que no tienen y no poder lograrlo es angustiante porque la gran mayoría viene dejando la vida como hincha”.

Finalmente, un mensaje con el corazón a flor de piel, por la Selección argentina: “Queremos seguir estando en las tribunas, haciendo fiesta, alentando a los jugadores y que puedan sentir nuestra presencia, pero no podemos hacerlo si no conseguimos entradas”.