Arranca la sesión preparatoria del proceso de reforma de la Constitución provincial

La sesión preparatoria dará inicio a las 10 en el recinto de sesiones de la Legislatura y será presidida por María Cristina Garros Martínez.

La Legislatura provincial será el lugar de sesiones de los 60 convencionales constituyentes.

Con una sesión preparatoria comienzan hoy las actividades de la Convención Constituyente en Salta que reformará -de forma parcial- 11 artículos de la Constitución provincial, tras 18 años de la última modificación. La sesión preparatoria dará inicio a las 10 en el recinto de sesiones de la Legislatura provincial y será presidida por María Cristina Garros Martínez, la convencional constituyente de mayor edad que estará acompañada por el convencional más joven en carácter de secretario, de acuerdo al reglamento.

Posteriormente se constituirá una comisión de poderes integrada por 9 miembros para la revisión de los títulos de los convencionales, previéndose la emisión de un dictamen, previo a la toma de juramento.

Concluido el trámite se concretará el juramento de los convencionales, haciéndolo en primer lugar por sí la presidenta provisional, luego lo hará el secretario y seguidamente el resto de los 60 convencionales elegidos por el voto popular, según la fórmula optada.

Una vez concluida la ceremonia, según un comunicado oficial, se procederá a la elección de las autoridades de la Convención, a propuesta de los distintos bloques, tras lo cual la presidencia provisional cederá el sitial al presidente electo.

La secuencia de la sesión preparatoria continuará con la comunicación de la conformación de los bloques políticos y de sus autoridades; revisión del reglamento para su aprobación con los cambios sugeridos para adaptarlo a la Convención e integración de las comisiones de trabajo, sumado a la definición de horarios, lugares y días de reunión.

Ayer, antes de ingresar a la reunión preparatoria de hoy con los titulares de los bloques, Garros Martínez le dijo a El Tribuno que para ella es algo «novedoso» porque nunca fue legisladora ni estuvo en una Cámara, menos presidiendo una reunión preparatoria que ahora le toca hacerlo por una cuestión de protocolo.

De acuerdo a la Ley 8.239, promulgada en marzo pasado, se habilitó la reforma parcial de 11 artículos de la Constitución Provincial. A partir de hoy las sesiones serán transmitidas en vivo a través del canal de Youtube y las redes sociales institucionales de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

Respecto a la reforma de la Constitución y sus expectativas, la convencional constituyente del Frente Unidos por Salta manifestó: «Ojalá se pueda hacer las mejoras posibles dentro de los límites de la convocatoria. Espero que las discusiones puedan suscitarse y las diferencias de opiniones que son lógicas sean con altura y para enriquecer el debate».

Sobre la creación de las comisiones que trabajarán los 11 artículos que se van a modificar la exjueza dijo que posiblemente eso no suceda hoy, lo que sí se armaría la comisión interbloque.

De acuerdo a la ley 8.239, promulgada en marzo pasado, la reforma implicará cambios para todos los poderes del Estado. Por ejemplo, los convencionales deberán debatir los párrafos uno y tres del artículo 156 que fija entre otros puntos: «Los jueces de la Corte de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. Duran seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nuevamente». El gobierno anterior había intentado avanzar con los cargo vitalicio de los jueces, pero sin reforma.

También se prevé reformar el párrafo 7 del punto III del artículo 169 que fija sobre la Auditoría General: «Está integrada por tres o cinco miembros, según lo establezca la ley. Duran 5 años en sus funciones y pueden ser reelegidos. Tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas inmunidades que los jueces y son removidos por las mismas causas».

Los puntos de la reforma

– El proyecto establece la necesidad de reformar el artículo 140: “Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para desempeñarse como gobernador o vicegobernador de la Provincia…”. Se apuntará a que solo haya dos períodos.

– Con los cambios en los artículos 171, 172 y 182 se buscará sumar la figura del viceintendente y que los concejales tengan un período de cuatro años, en vez de dos.

– El proyecto también marca para cambiar los artículos 95 y 103. El primero fija que el cargo de Diputado dura cuatro años, pero la Cámara se renueva por mitad cada dos años, se constituye por sí misma y sus miembros son reelegibles. En el segundo caso también hace alusión a que los senadores “son reelegibles”, sin marcar un límite. Se apuntará a que haya alternancia. El período ordinario se adelantará un mes.

Apoyo de la Junta Federal de Cortes



La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicó que celebra la convocatoria a la reforma de la Constitución provincial, en particular en relación con el artículo 156 párrafos primero y tercero, que define la duración en sus funciones de los jueces de Corte.

En ese sentido, consideró importante resaltar que “el estado constitucional de derecho es un modelo en el que deben prosperar las libertades y garantías de las personas que presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y a la existencia de un poder imparcial e independiente que en su composición no dependa de circunstancias políticas”.

En el escrito firmado por la presidente de Jufejus, María del Carmen Battaini, destacan que la Constitución Nacional, que compendia los acuerdos alcanzados como sociedad, prevé un sistema republicano y democrático en el que una de las partes queda afuera de la acción exclusiva de los representantes elegidos por el voto. Señalan que la sabiduría de esta fórmula reside en que de este modo se protege a la república, además de la democracia.

En el inicio del proceso de la reforma constitucional en Salta el parte añade que “la institución de la República significó la preeminencia de las leyes por sobre las mayorías eventuales. Normas impersonales, previsibles y estables, que garantizan respuestas análogas a situaciones homologables”.

El escrito agrega que “el Poder Judicial debe contribuir a la convivencia pacífica de la sociedad” y afirma que, para lograrlo, sus esfuerzos están dirigidos a que los conflictos se resuelvan sin violencia, exista certidumbre en el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de las leyes, que el poder no genere impunidad ni que las coyunturas comprometan el futuro.

Destacaron que resulta vital para el resguardo de los derechos de los habitantes un sano equilibrio entre los tres poderes del Estado con diálogo permanente pero sin injerencias que impidan el ejercicio pleno de la función de cada uno.

Finalmente, la Junta Federal de Cortes remarcó su disposición a colaborar en el proceso de reforma constitucional, advirtiendo que es “una oportunidad para perfeccionar la división de poderes y dar reconocimiento pleno a la inamovilidad de las y los magistrados” mientras dure su buena conducta, una garantía expresada en la Constitución Nacional.

f:ElTribuno