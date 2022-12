Asaltaron, golpearon y secuestraron el colectivo de salteños en un tour de compras

Una verdadera película de terror, vivieron 44 salteños que viajaron en un tour de compras de la empresa Cachi Turismo a Buenos Aires el martes pasado. Malvivientes desmayaron de un golpe al chofer, tomaron el mando del colectivo, golpearon a los pasajeros, le robaron todo y los dejaron tirados en La Matanza.

María Elena, una de las damnificadas, contó que el hecho ocurrió en el puente La Noria, entrando a la feria de la Salada. Aseguró que 5 hombres encapuchados los interceptaron a la madrugada y ahí comenzó su pesadilla.

“Uno de los ladrones tomó el colectivo porque lo golpeó al chofer, lo desmayó, él manejó el colectivo casi una hora, en esa hora nos pegaron y nos robaron todo, plata, celulares, documentos. Fue un robo a mano armada, lo que vivimos fue una masacre, porque a todos nos pegaron. Nos dijeron tirados en La Matanza”, aseguró.

En este sentido, aseguró que hicieron la denuncia, tanto en Buenos Aires como en Salta, en contra de la empresa, por no hacerse cargo de lo sucedido y abandono de persona. “No tenían un botiquín en el colectivo, no teníamos coordinadora. Y aparte ellos como empresa saben bien que a las 2:30 de la mañana no podemos entrar a ese lugar, es peligroso, ellos lo saben porque trabajan hace años. Sospechamos que hubo un entregador o cierta complicidad”, expresó.

Lugar donde ocurrió el asalto

Sobre el estado de salud de los damnificados, explicó que algunos debieron quedarse en esa provincia recibiendo atención médica por los golpes recibidos, otros en tanto debieron ir al médico legal y todos quedaron mal psicológicamente.

En tanto, detalló que desde la empresa solo les dijeron que esperen una semana a conocer la respuesta del seguro, pero según pudieron averiguar el que tienen contratado es solo contra terceros y no de pasajeros.

“Nosotros quisimos hablar con ellos de buena manera, más allá de lo que nosotros hemos sufrido, que nos ayuden con el tema de la plata que nos han robado, porque somos comerciantes y vivimos de esto. Hoy hicimos una manifestación y ahora vamos a ir el domingo, porque es el día que más colectivos salen, vamos a ir a hacer una manifestación a las 5 de la mañana nos vamos a juntar todos y no vamos a dejar salir los colectivos”, afirmó.

Finalmente, adelantó que buscarán ayuda en legisladores o el gobierno provincial para ver la posibilidad de conseguir un crédito que los ayude monetariamente a paliar las pérdidas que tuvieron por el robo.