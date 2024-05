Así actúan los “patovicas a sueldo”: Grabois, Belliboni y Maturano aprietan al gobierno jodiendo a la gente

Estamos en un cambio de época total. Estamos viviendo la rebelión de los pobres. Esto es la respuesta a 20 años de dependencia paternalista. Se hartaron de ser esclavos.

Acá están los patovicas a sueldo: Juan Grabois, Eduardo Belliboni, Omar Maturano. ¿Qué hacen? Aprietan al gobierno jodiendo a la gente.

Hoy Juan Grabois dijo: “Si no entregan la comida a las 13.30 están cometiendo un delito”. Este hombre que amenaza está imputado por corrupción. El fiscal Stornelli dice que el “Fisu” que manejaba Grabois solo concretó 400 obras sobre 6517. Además, Grabois destinó fondos por hasta US$1000 millones en los últimos 3 años, dinero que se habría gastado en beneficio propio, campañas políticas y viajes no rendidos. El “Fisu” de Grabois incrementó su personal de 60 a 600 empleados, la mayoría afiliados del “MTE”, el movimiento de Grabois. Pero este hombre quiere seguir manejando la comida de los pobres.

Son gerentes que se quedaron sin negocio, y se lo dijo en la cara hasta Luis D’Elía. Se están matando entre ellos, los gerentes de la pobreza se buchonean entre sí para salvarse.

Ahora la justicia detectó en el Polo Obrero facturas truchas por $25.000.000. Factura “B” firmada por Eduardo Belliboni para “Coxtes SA”: 12 notebooks, 11 softwares, 4 parlantes inalámbricos “Sony”, total: $3.644.418. Se ve que Belliboni hacía fiestas de 15 o le hacía facturas truchas a empresas “fantasma” para justificar los subsidios del gobierno al Polo Obrero. Esta gente no puede hablar de los pobres nunca más. Cállense la boca porque usaban la plata de los pobres para financiar el Polo Obrero. Está probado en la causa mediante testimonios que el Polo Obrero le exigía una parte del plan social a los beneficiarios para financiar pintadas, afiches, imprimir volantes, contratar camiones, micros, alquilar carpas y salones de eventos. Todo esto está en la causa judicial y en los próximos días va a explotar. Algo de eso se le escapó ayer a Belliboni.

El Polo Obrero les exigía una parte del plan social a los beneficiarios para financiar pintadas, afiches, imprimir volantes, contratar camiones, micros, alquilar carpas y salones de eventos. (Video: IP/TN – Foto NA: JUAN VARGAS)

¿Te das cuenta lo que está diciendo? Usaban la plata que mandaba el gobierno en una imprenta para hacer afiches, volantes y boletas del Frente de Izquierda. Estos son los patovicas a sueldo que tienen pensado intensificar el caos social. Lo mismo que hizo hoy el capo del sindicato de maquinistas Omar Maturano, obligando a todos los trenes del AMBA a ir a 30 kilómetros por hora. Ahí tenés otro patovica a sueldo, un burócrata sindical millonario que le jodió la vida hoy a 1.500.000 personas.

¿Cuánta gente viaja en tren todos los días?

600.000 personas en línea Roca

300.000 personas en línea Sarmiento

250.000 personas en línea Mitre

170.000 personas en línea San Martín

100.000 personas en línea Belgrano Sur

100.000 personas en línea Belgrano Norte

¿Qué dijo Maturano? Arruinemos el día de 1 millón y medio de laburantes. Ser trabajador en la Argentina es una ruleta rusa. Un día podés caer en “Baradel” y te dejan a tus chicos sin clases, otro día podés caer en “Maturano” y te quedás sin tren, otro día podés caer en Moyano y te quedás sin camiones, otro día podés caer en Daer y te quedás sin sanatorio, otro día podés caer en Pablo Biró y te quedás sin aviones, otro día podés caer en la UTA y te quedás sin colectivos. Pero siempre uno de estos te termina jodiendo la vida.

¿Cuántos empleados tiene cada empresa?

Trenes Argentinos: 33.100 empleados para 4200 kilómetros de vías.

Renfe (España): 15.000 empleados para 12.200 kilómetros de vías.

Amtrak (EE.UU.): 19.000 empleados para 33.800 kilómetros de vías.

Sueldos de los empleados públicos de Trenes Argentinos:

Gerente General $3.677.000 Gerente Nivel 1: $3.454.000 Gerente Nivel 2: $3.270.000 Sub-Gerente Nivel 1: $3.132.000 Sub-Gerente Nivel 2: $2.871.000 Jefe de Área “A” $2.036.000 Jefe de Área “B” $1.750.000 Asistente Señor Plus: $1.657.000 Supervisor Técnico: $1.503.000 Supervisor Administrativo: $1.464.000

Te guste o no el sistema ferroviario argentino es insostenible. Es un monumento a la corrupción, al acomodo, a los punteros, a los amigos, a la caja política. Hoy decía un pasajero: “Esperé una hora el tren” mientras Maturano viaja en su coche con su culata. La gente no se banca más a los patovicas a sueldo. Tiene razón el señor. Maturano no tiene problema porque anda en su Audi con sus custodios. Y esta situación se repite todos los días.

Un bloqueo sindical de 48 horas podría afectar la distribución de alimentos en todo el país. Héctor Morcillo, líder de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación: “Las empresas ajustan con nosotros, entonces no van a sacar mercadería”. ¿Quién es Morcillo? Un sindicalista muy cercano a Sergio Tomás Massa. Acá tenés la foto de Morcillo y Massa cenando juntos en Córdoba en la campaña 2023.

Sergio Massa y Héctor Morcillo cenaron juntos en Córdoba durante la campaña de 2023. (Foto: gentileza Infogremiales)

Entonces, ¿qué tienen en común Belliboni, Grabois, Maturano y Morcillo? Que todos quieren voltear al cambio. Que todos estaban mucho más cómodos con el kirchnerismo. Que extrañan sus cajas y que son capaces de cualquier cosa.

De hecho, en las últimas horas se empezó a escuchar mucho la palabra “muerte”. Nacho Leavy, La Garganta Poderosa: “Milei no patea gente muerta por la calle porque estamos nosotros”. Un poco mafiosa la amenaza de este muchacho: “Si no estamos nosotros, hay muertos”. Muy parecido a lo que había dicho Aníbal Fernández el año pasado: “Si Milei hace lo que dice, va a tener muertos, va a tener sangre”. Y muy parecido a lo que dijo también hoy Juan Grabois: “Están tirando de la cuerda hasta que aparezcan los cadáveres en la calle”. Muertos, sangre, cadáveres.

Este lenguaje no es gratuito, están incitando a la violencia, están llamando al caos, están buscando que haya un muerto. Lo van a frenar como sea. Pero cuidado, no les duele Milei; no les duele Caputo; no les duele Adorni; les duele que la gente abandonó el populismo.

Estamos en un cambio de época total. Estamos viviendo la rebelión de los pobres. Esto es la respuesta a 20 años de dependencia paternalista. Se hartaron de ser esclavos. Hay un reencuentro total y absoluto con el esfuerzo individual y con el mérito. Y hay un hartazgo absoluto con el sometimiento del estado corrupto que perpetuaba la servidumbre. Hay una convicción de que llegó el momento de desterrar la cultura de la limosna. Hay una comprensión histórica de que la dignidad no se pide, sino que se conquista con sudor y con valentía. Por lo tanto, estos patovicas no pueden soportarlo. Y mucho menos soportan que Milei penetre en los jóvenes y en los pobres.

Rápida comparación de relatos: Milei en Stanford vs. Cristina en Harvard. Cristina en Harvard se burla de la Matanza. Milei en Stanford frena su charla para elogiar a un muchacho con la camiseta de Boca. O sea, Cristina se burla de la pobreza y Milei le hace un guiño a un símbolo popular como es Boca.

Cristina Kirchner en Harvard y Javier Milei en Stanford. (Fotos: Reuters / EFE)

Pregunta: ¿no será que Milei le está ganando el electorado pobre al kirchnerismo y eso lo desespera? Si ustedes creen que el votante promedio de Milei es un chico de centroderecha de la UADE se equivocan feo. Hoy, el mayor respaldo que tiene Milei es la gente más pobre. Malas noticias para el peronismo: las encuestas confirman que a Javier Milei lo bancan los pobres. Según Opina Argentina, tiene 55% de aceptación entre los más pobres. Para destruir esto lo antes posible han contratado a patovicas a sueldo. Dice Darwin que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta al cambio. Les cuento a los patovicas que la ola de cambio es imparable.

Opiniones libres, hechos sagrados.