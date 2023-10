Así se jugará el Mundial 2030 en Sudamérica y Europa: un formato especial por el Centenario de la Copa

La Argentina será sede de uno de los partidos inaugurales de un campeonato que será atípico y especial. Todo lo que hay que saber.

La noticia repercutió a nivel mundial, acorde al evento en cuestión. La Argentina como sede de uno de los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030 que el país organizará en conjunto con Paraguay y Uruguay (y el resto en Europa) hizo ruido alrededor del planeta luego del anuncio que hizo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Formato, sedes, fechas y todo lo que hay que saber del Mundial 2030

Pero, ¿cómo se jugará el campeonato que celebrará los 100 años de la copa de fútbol más importante? ¿Cómo será el formato? ¿Cuántos partidos se jugarán en la Argentina? ¿Y el resto? Todas las respuestas a continuación:

River será uno de los estadio del Mundial 2030

TN pudo saber en exclusiva que solo tres partidos de la Copa del Mundo 2030 se jugarán en Sudamérica: el inaugural, que será en el estadio Centenario de Montevideo, un que será en Paraguay, en un estadio a construir, y el restante nada menos que en el estadio Monumental de River Plate, donde se presentará la Selección argentina.

¿Por qué es especial el Mundial 2030?

Por que es el del centenario de la Copa del Mundo. La primera edición se jugó en Uruguay, en 1930, y el anfitrión fue el primer campeón del mundo al vencer en la final a la Argentina por 4 a 2.

Alejandro Domínguez, Chiqui Tapia y los dirigentes de Conmebol celebran el logro de organizar los partidos inaugurales del Mundial 2030. (Foto TW Alejandro Domínguez)

¿Por qué el Mundial 2030 se jugará en Sudamérica y Europa?

Porque la FIFA decidió celebrar de esa manera el centenario, en homenaje a la primera edición, pero también en reconocimiento a la puja de Europa para organizar esta edición especial. Los países que encabezan el favoritismo de las candidaturas son España, Portugal y Marruecos.

Sudamérica y Europa serán sede del Mundial 2030

¿Es posible una candidatura de dos continentes?

Sí. Aunque no sucedió nunca, FIFA no marca en sus estatutos que esto sea un impedimento. De hecho, más que un inconveniente se convirtió en el mejor arma para hacerse con la votación.

¿Cómo es el sistema de votación?

Las 211 federaciones miembro asociadas a FIFA tienen derecho a voto a través de un sistema electrónico que posteriormente es público. Dicho de otra forma, hay un total de 211 votos y la candidatura que más obtiene se convierte en la nueva sede.

En función de las aspirantes, la votación puede contar con varias rondas. Se impondrá aquel que en una ronda obtenga un margen superior a los 50 votos antes el segundo clasificado. En caso de que en primera ronda ninguno logre tal ventaja, se eliminara al candidato con menos defensores y se procederá a una nueva votación. Así hasta que solo queden dos.

¿Qué normas impone FIFA?

Por supuesto, no pueden votar las 211 federaciones. Quedan excluidas las propias aspirantes, que se votarían a sí mismas. También aquellos países que puedan tener cualquier tipo de vínculo de dependencia con uno de los candidatos o conflictos.

FIFA puede vetar el voto de las federaciones que considere. De hecho, lo más probable es que Rusia no pueda ejercer su derecho a voto debido al conflicto bélico que mantiene con Ucrania.

Otra de las normativas a considerar es el proceso cíclico que marca FIFA. Una confederación no puede albergar un Mundial hasta que no pasen tres ciclos del anterior. Es decir, la confederación asiática no puede ser sede ni en 2026 ni en 2030, debido a que Catar ya ha acogido la Copa del Mundo en 2022. Aunque existen matices.

Las fechas clave: ¿cuándo se anunciarán oficialmente los organizadores del Mundial 2030?

Está previsto para el cuarto trimestre de 2024. Se retrasó del tercer al cuarto trimestre al aplazarse la puesta en marcha oficial del proceso de presentación de candidaturas.