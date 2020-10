Así terminó la historia del “millón” de likes para salir con Romina Malaspina

El streamer Nicolás Odetti logró el desafío de la conductora de Canal 26, pero esta tuvo una reacción que generó polémica en las redes sociales

Twitter está que arde por lo sucedido entre Romina Malaspina y Nicolás Odetti, conocido como Oscurlod. El músico y streamer de 21 años de edad, habló por privado con la ex participante de Gran Hermano y le preguntó cuántos “me gusta” eran necesarios para que ella acepte tener un encuentro con él.

“1 millón”, contestó la actriz, poniendo la vara muy alta. Sin embargo, el influencer se puso las pilas y alcanzó esa cifra gracias al apoyo de sus seguidores y otros usuarios que aportaron su granito de arena a la causa.

Al ver que alcanzó el millón de likes, el joven compartió un dulce mensaje para la conductora. “El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. ¡Te quiero mucho! @romimalaspina7”, escribió Nicolás en la red social del pajarito.

El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho! @romimalaspina7 💞😍 https://t.co/MdbC6SwrVQ — 🔥 Oscu 🔥 (@OscurlodVideos) October 5, 2020

Me re cabio 😳🤣 https://t.co/rLAD9jKOyM — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) October 5, 2020

“Me re cabió”, contestó Romi, dejando en claro que nunca creyó que su pretendiente podía lograr su objetivo. Pero lamentablemente para el muchacho, la rubia cortó la dulzura rápidamente con un video compartido en sus historias de Instagram.

“Yo no lo puedo creer. El otro día un chico me manda un mensaje preguntándome por cuántos likes tendría una cita con él. Yo le mandé fruta y le dije que 1 millón pensando que no iba a llegar ni cag…, pero llegó en un día. Me re cabió, y no puedo no cumplir”, comenzó a relatar la figura de Canal 26, para luego involucrar a la pandemia del coronavirus en su descargo.

“Tengo que cumplir con mi palabra, pero no podemos romper los protocolos. Entonces estuve pensando en hacer una cita virtual, en un stream, ¿qué te parece? Novios no”, continuó Malaspina, descartando un encuentro presencial con la distancia adecuada y al aire libre.

Las palabras de la modelo desataron la furia de los seguidores de Oscu, en especial porque ella sugirió que para que finalmente se concrete un encuentro cara a cara y sin pantallas de por medio, podría probar con llegar a veinte millones de “me gusta”.

“Primero vayamos con la cita y vemos qué onda. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra y no te voy a ca…, llegaste y cumpliste con el millón”, sostuvo la mediática.

Para cerrar su descargo, Romi Malaspina contó que ahora su casilla de mensajes está repleta de personas que preguntan por cuántos “me gusta” accedería a tener una cita.

“Lo hice en joda y me re cabió. No voy a responder más ni tirar más números, porque después me siento un toque presionada”, admitió la presentadora de televisión.

Después de finalizar la emisión de su noticiero, la conductora compartió otro video junto con sus compañeros de Canal 26, Teo Coquet y Diego Codini, para decirle a Odetti que puede tener una cita presencial con ellos dos.

Oscu no se achicó ante la reacción de Malaspina, y contestó: “Tengamos la cita que quieras y ahí vemos si te impresiona este joven galán”.