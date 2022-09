Ataque a Cristina:allanaron la casa deGabrielCarrizo, el líder de la banda de los copitos

El dueño de la máquina de hacer algodones de azúcar y amigo de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fue detenido en las últimas horas. Había amenazado por redes a Alberto Fernández.

En la tarde de este miércoles fue detenido Gabriel Carrizo, el jefe de la “banda de los copitos”, a la que pertenecían Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, arrestados por el ataque a Cristina Kirchner. Se trata del cuarto involucrado en el atentado a la Vicepresidenta.

La Justicia lo detuvo cuando fue a retirar su celular, que había entregado la semana pasada, a Comodoro Py.

Minutos después de las 22, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la casa del joven de 27 años ubicada en Morón.

En diálogo con Bella y Bestia (TN), el abogado de Carrizo -que espera afuera del domicilio- dijo: “La situación es confusa. Lo que más me preocupa, a partir de que no me han dado ingreso pese a identificarme como el abogado de la familia para poder controlar el operativo, es que tanto la madre como el hermano (del detenido) están allí privados ilegítimamente de la libertad. Hace 50 minutos no se les habilita el egreso”. Video: así fue el allanamiento a la casa de Gabriel Carrizo, nuevo detenido por el ataque a Cristina Kirchner. (Foto: Captura TN)

“Son personas que no están afectadas y esta situación es reprochable. Es un cuadro que da para preocuparse dado el accionar de la justicia”, reclamó. Aunque no ha asumido oficialmente la defensa, la familia lo convocó para asumir ese rol frente a la situación judicial de Gabriel Carrizo.

Gabriel, que en las redes sociales aparecía con el nombre de “Nicolás”, lideraba el grupo de venta de algodones de azúcar: es el dueño de la máquina para hacerlos. Los investigadores conocieron, a través del celular de Uliarte, que mantuvo conversaciones con la joven de 23 años luego del ataque a la vicepresidente.

Fuentes del caso indicaron TN que Carrizo “contuvo” a la novia del tirador y que la aconsejó, durante el fin de semana que detuvieron a Montiel. Juntos dieron una entrevista en Telefe. Luego, Uliarte fue detenida.

El carro de «copos de nieve» de Fernando Sabag Montiel fue visto en las cercanías del departamento de la Vicepresidenta días previos al atentado. (Foto: PSA)

En uno de los mensajes que se recuperaron de su teléfono, Carrizo habla con un tal “Checho” a quien le cuenta de la detención de la joven. “La hagarraron (sic) a Brenda. Hoy estuvimos con ella encima”.

Los mensajes de Carrizo en redes

El cuarto detenido cobró notoriedad cuando se conocieron los estados de WhatsApp en los que publicó un mensaje amenazante al presidente Alberto Fernández: “Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado”.

Está comprobado en la causa que la pareja de Uliarte y Sabag realizó inteligencia previa y los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria buscaban en cámaras y en geolocalización de los celulares que fueron entregados por Carrizo y otros tres miembros del grupo de forma voluntaria, tras declarar como testigos en la causa en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Los investigadores quería saber si Carrizo también estuvo en cercanías a la casa de la titular del Senado los días previos al atentado, incluso, el 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel apuntó una Bersa 32 en la cabeza de la Vicepresidenta y el tiro no salió.

Carrizo, además, utilizaba cuentas alternativas en redes sociales con las que mantenía conversaciones con los miembros de la banda, algo que despertó sospechas. Los investigadores tratan de determinar si la venta de copos era una fachada para encubrir otra actividad. Buscan establecer cómo se sustentaban ya que contaban con tiempo libre para realizar trabajos previos y creen que no vivían de la venta de copos de azúcar.

Con información de Cecilia Di Lodovico.