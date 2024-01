ATE tildó de “insuficiente” el aumento del 16% otorgado por el Gobierno y ratificó el paro

Desde el sindicato señalaron que la suba salarial debería mejorar la inflación de diciembre que cerró en 25,5% y reiteraron que participaran de la jornada de lucha convocada para el próximo 24 de enero por la CGT.

Tras el acuerdo cerrado entre el Gobierno y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el que se acordó un aumento del 16% para la Administración Pública Nacional para los haberes del mes de enero, el gremio señaló la insuficiencia de esta suba y ratificó que participarán del paro general del próximo miércoles 24.

Si bien, el sindicato había adelantado que formaría parte de la jornada de lucha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral planteada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, ahora lo rectificaron.

Es que la reunión que se llevó adelante en las dependencias del ex ministerio de Trabajo, con autoridades de la gestión nacional, no fue del agrado de los referentes del gremio, de hecho su titular, Rodolfo Aguiar, señaló: “Aunque el entendimiento nos permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación, no alcanza para modificar nuestra decisión de ir al paro”.

“Los estatales tenemos muchos más reclamos que los estrictamente salariales y el Gobierno hasta aquí, no ha brindado ninguna respuesta. Este era un acuerdo necesario en medio de la crisis de ingresos que enfrentamos los trabajadores estatales, pero el Gobierno debe volver a convocar en febrero”, agregó el dirigente.

En ese sentido, explicó que “frente a un escenario económico inestable y a una evolución de precios constante, las negociaciones deben tener un carácter mensual. Rechazamos los despidos arbitrarios y exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores cesanteados sin causa justificada”.

Para concluir el sindicalista destacó: “Además, se debe dar continuidad al proceso de regularización de personal y pasar a planta permanente a los trabajadores precarizados. En la paritaria hemos sido suficientemente claros. Si continúan atacando y agrediendo a los estatales de esta manera, los niveles de conflictividad van a ir en ascenso”.