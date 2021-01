Atención: WhatsApp prueba las llamadas de voz y video desde la PC

WhatsApp lanzó una Beta para algunos usuarios de su versión de escritorio para Windows 10 que permitirá hacer videollamadas y llamadas de voz. La plataforma está trabajando en esta función hace aproximadamente dos años.

Este servicio para WhatsApp Web llegará de forma paulatina, y se puede descargar en el sitio oficial o Microsoft Store. Permitirá hacer llamadas de voz y de video, siempre con el celular conectado a la computadora.

En los últimos días, algunos usuarios han podido usar esta nueva función, en donde aparece el botón de llamadas en el chat en WhatsApp Web.

WhatsApp is rolling out WhatsApp Beta calls on WhatsApp Desktop for more users!https://t.co/4EduW4bHfP https://t.co/JIFRFLB8je