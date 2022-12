Atentado sobre Cristina Kirchner: las asesoras de Milman entregaron sus teléfonos

Ambas se presentaron a declarar en la fiscalía de Carlos Rívolo. Una borró el contenido y la otra cambió el equipo

Novedades en la investigación del atentado a Cristina Kirchner: declararon las asesoras de Gerardo Milman y entregaron sus celulares.

Ambas se presentaron a declarar en la fiscalía de Carlos Rívolo. Negaron que su jefe les haya dicho, un día después del ataque a la vicepresidenta: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Carolina Gómez Mónaco dijo que había cambiado su aparato; Ivana Bohdziewicz, que había borrado parte de sus conversaciones y fotos.

Gerardo Milman en una grabación junto a una de sus asesoras

“Quiero aclarar que yo cambié el teléfono la semana pasada, y el anterior lo tiene mi hermana actualmente. Cuando cambié el teléfono, pero no el número, pasé al nuevo las cosas más importantes, pero en las aplicaciones como WhatsApp, están las conversaciones que yo tenía en el aparato anterior que utilizaba previamente”, dijo Gómez Mónaco.

Bohdziewicz, cuando Rívolo le preguntó si tenía en su celular conversaciones con Milman, respondió: “Sí, de temas laborales. Pero quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían el teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos íntimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré. De todas formas, quiero aclarar que nunca hablé de nada relacionado con el atentado a la vicepresidenta en cuanto a una participación criminal en el mismo. Sí hemos hablado sobre el tema del atentado, desde el punto de vista de lo que se escuchaba en los medios”.

Cuando Rívolo le preguntó si estaba dispuesta a entregar su teléfono para que fuera peritado, dijo: “No estoy muy de acuerdo, pero estoy dispuesta pues confío en la Justicia”.