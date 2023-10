Aumento de sueldo y súper bono para empleados bancarios: cobrarán básico superior a $500.000

La Asociación Bancaria cerró un adelanto para octubre y le viene ganando a la inflación, en una negociación paritaria que ya se discute mes a mes

Casualidad o no, pero en el medio de un conflicto la Asociación Bancaria (AB) logró un adelanto salarial para octubre del 21.8 por ciento, que sumado al 6.2 por ciento ya acordado (retroactivo al primero de septiembre) totaliza un incremento del 28 por ciento. El gremio detalló que dichos porcentajes se aplican sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales, sobre la base de salarios a diciembre pasado, alcanzando un incremento del 125 por ciento desde enero hasta el presente mes.

Asimismo, aclaró que la mejora de octubre es en concepto de adelanto, ya que de superar la inflación del 125 por ciento se ajustará automáticamente, debiendo las entidades bancarias aplicar la diferencia salarial retroactiva que corresponda.

De esta manera, el salario mínimo inicial quedará compuesto de la siguiente manera:

Salario Inicial: $521.000,13

$521.000,13 Participación Ganancias (ROE): $18.826,05

$18.826,05 Total: $539.826,18

A cuánto se fue el bono por el Día del Bancario

Al registrarse dicho incremento en los básicos, impacta en el bono correspondiente al Día del Bancario que quedó en $464.453,59 como mínimo y va aumentando según las correspondientes categorías.

El gremio apuntó que a partir de este mes no se descontará el impuesto a las Ganancias a los trabajadores/as con ingresos de hasta 15 salarios mínimos vital y móvil, ya que entra en vigencia del decreto del poder ejecutivo que propició el Ministro de Economía Sergio Massa, y agregó el año que viene la ley sancionada recientemente por el poder legislativo, que elimina este impuesto para la cuarta categoría.

El gremio de Bancarios anunció un paro de 24 horas, aunque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

El secretariado nacional que encabeza el secretario General, Sergio Palazzo, sostuvo que «de esta forma, demostramos una vez más que seguimos luchando sin descanso por el ingreso real de las y los trabajadores bancarios, salvaguardando y mejorando el poder adquisitivo de nuestros representados».

Gremio de bancarios, ante una paritaria que le gana a la inflación

Como la paritaria de los bancarios se rige por año calendario (de enero a diciembre), con el aumento del 125 por ciento el sindicato le viene ganando a la inflación, si tenemos en cuenta que en los nueve mese de este año, el costo de vida se ubicó en el 103,2 por ciento. Lo cierto además es que la organización gremial viene negociando la mejoras mes a mes, en forma casi automática, en el marco de una constante suba inflacionaria.

El miércoles por la tarde, La Bancaria anunció un cese de tareas por 24 horas para este viernes en los bancos Santander, Galicia y Supervielle, por una serie de demandas laborales. Sin embargo, el ministerio de Trabajo intervino inmediatamente -tal como anticipó iProfesional-, dictando la conciliación obligatoria, por lo que el paro fue suspendido.

El sindicato explicó: «Venimos planteando a los responsables del Santander, Galicia y Supervielle que no se están respetando una serie de medidas laborales al tiempo que no atienden las demandas laborales que no son un capricho gremial, sino la necesidad de prestar un servicio completo a los clientes».

En concreto, el gremio indicó que «como venimos denunciando desde hace tiempo en distintos bancos, se ha comprobado el cierre de sucursales que están llevando adelante en el Santander, el Galicia y el Supervielle» y remarcó que «a esto se suma la falta y disminución permanente de la dotación de personal». Además destacó que «se detectó el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 18/75, la práctica desleal en el medio de la negociación paritaria y la tercerización de tareas».