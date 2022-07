Autoridades de laAMIA plantearon aAlberto su“preocupación”por el avión venezolano-iraní

Los referentes de la mutual judía tuvieron un encuentro en Casa Rosada, a días del acto por los 28 años del atentado sufrido. Por su parte, el Presidente confirmó que no participara de la conmemoración.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández recibió este viernes a las autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que le trasmitieron su “preocupación por el tema del avión venezolano-iraní, que está todavía investigándose”.

A días para que se cumplan 28 años del atentado terrorista contra la institución judía, su actual presidente Amos Linetzky hablo con la prensa a la salida del encuentro, en donde sostuvo: “Vinimos nuevamente a levantar la voz de reclamo”.

“Estamos a tres días de la conmemoración de uno de los peores atentados de la historia de la Argentina, que después de 28 años sigue impune. Queremos que el reclamo siga vivo, no queremos acostumbrarnos a vivir con impunidad y a eso vinimos. Y se lo transmitimos al Presidente, quien nos recibió”, manifestó en las puertas de la Casa Rosada.

A pesar de que se había establecido una conferencia de prensa conjunta, desde Presidencia decidieron levantarla, con la excusa de que los dirigentes de la AMIA no querían hablar. Sin embargo Linetzky conversó con los periodistas que aguardaban fuera de la casa de Gobierno, allí manifestó que si bien “se tocaron muchos temas”, el caso del avión venezolano-iraní estuvo latente.

“La Justicia está en este momento investigando el tema del avión y el Poder Ejecutivo no se puede inmiscuir en la investigación. Esperamos prontas respuestas. Ustedes saben que los tiempos de la Justicia en este país son inadmisibles: 7 años de la muerte de Nisman y no tenemos respuestas, 28 años de la AMIA, 30 de la Embajada… Es realmente shockeante No podemos permitirnos en un Estado de Derecho, en una democracia manejar estos tiempos”, sentenció el titular de la mutual.

A tres días de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, las autoridades de nuestra institución fueron recibidas por el presidente de la Nación @alferdez en la Casa Rosada. #AMIA28añoshttps://t.co/BH71f2FBe3 pic.twitter.com/pMfcK7VGY6 — AMIA (@InfoAMIA) July 15, 2022

No obstante, no quiso confrontar con la postura del Gobierno en torno al sospechoso accionar de la aeronave, ni con las polémicas declaraciones que hicieron algunos funcionarios del Gabinete nacional, al defender a los tripulantes, investigados por terrorismo internacional y que continúan retenidos en el país por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. “Nosotros no opinamos sobre las declaraciones del Presidente. Sí vinimos a transmitir nuestro reclamo y grito por Justicia y Memoria”, remarcó.

En cuanto a la consulta sobre si Alberto Fernández estaba invitado al acto del lunes, Linetzky destacó que, “La invitación es a toda la sociedad. No hay invitaciones puntualizadas, concretas, individualizadas. Queremos que toda la sociedad se una en el reclamo y en el pedido de Justicia”. Sin embargo, desde Presidencia confirmaron que el mandatario no participará del acto.