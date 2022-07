Ayudantes deSabella recordaron el día que “apuraron” aMessi en el truco: “Le dije: ‘¡dale, cagón!’”

Julián Camino y Claudio Gugnali fueron ayudantes de Alejandro Sabella entre 2011 y 2014. En una charla íntima recordaron el proceso que duró tres años.

Se cumplen ocho años de la final del Mundial que la Selección argentina perdió ante Alemania en el Mundial de Brasil. Fue un golpe letal para un grupo de jugadores que estuvo muy cerca de lograr la hazaña, de ganar la tercera estrella, de levantar la Copa del Mundo en el mismísimo Maracaná. Y los recuerdos están a la vuelta de la esquina…

Julián Camino y Claudio Gugnali formaban parte del cuerpo técnico de Alejandro Sabella. En una charla íntima en TNT Sports repasaron sus carreras y reflexionaron largo y tendido de ese Mundial. Las partidas de truco con los jugadores, los entrenamientos, la relación con “Pachorra” y su enfermedad, la figura de Julio Grondona y más.

Gritarle “falta envido” a Messi

Sabella asumió en la Selección en 2011 y en uno de sus primeros viajes como entrenador vio cómo dos de sus colaboradores empezaban a forjar un gran clima entre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico.

“Te acordás uno de los primeros viajes. Vino uno, se le pusieron los cachetes colorados, y me dijo “¿Juegan al truco ustedes?”. Y era Lionel. Le tiramos todos los títulos que habíamos ganado en el truco. En Estudiantes le ganábamos sin mirar a Enzo Pérez y Salgueiro. ‘Y bueno, vengan’, nos dijo”, relata Camino.

“Sí, sí, a Sabella no le gustaba nada eso. Era muy respetuoso de los jugadores”, agregó Gugnali.

MESSI. Con Sabella en el Mudial (Foto: AFP)

Según cuentan en este mano a mano inédito, donde también repasan sus carreras como futbolistas, no tuvieron el menor reparo de jugarle a Messi de igual a igual. Nada de dejarse perder porque del otro lado estaba el mejor del mundo.

“Nosotros estábamos hace poco. Yo le gritaba la falta envido a Messi y le decía ‘dale cagón, dale’. Y se me quedaba mirando… Fuimos para delante, y nos dijeron que en el hotel se jugaba la revancha. Le dije a Sabella ‘listo, ya los tenés, ya los tenés’. Y Sabella decía ‘sí, claro, jugando al truco vamos a ganar los partidos…’”.

Cómo entretener a 23 figuras en un Mundial

No es fácil jugar una Copa del Mundo. Y en el caso del cuerpo técnico, no es sencillo mantener el buen clima en la concentración. Son semanas y semanas de preparación, de tensión, de nervios, de no ver a la familia. Sabella, secundado por Camino y Gugnali, tenía su método.

“En el Mundial venían y nos invitaban a jugar al truco y Sabella se enojaba, nos decía que rechazáramos la invitación, que vayamos a ver los videos de los rivales. ‘Pero Ale, cómo les vamos a decir que no… nos están invitando’. Entonces íbamos al bombo: quedaban felices los jugadores porque nos ganaban y Sabella porque así nos íbamos a trabajar”, relata Camino.

Organizaban torneos de ping pong, de pool, de truco… de todo. El objetivo era mantener el grupo unido.

GRUPO. Argentina en la semifinal con Holanda (Foto: AFP)

“Ellos nos respetaban porque veían que a las 7 de la mañana nosotros ya estábamos en la cancha preparando todo para el entrenamiento. A esa hora puntual todo el cuerpo técnico ya se ponía con los conitos, las cintas… la cancha parecía un aeropuerto de todas las cosas que había”, relata Gugnali.

“Después de la final fue todo muy triste, pero había tranquilidad porque habíamos hecho todo para ganar. Nos erramos los goles y ya está. Erraron tres que estaban acostumbrados a meterla siempre”, dijo Camino en referencia a las tres claras situaciones que tuvieron Messi, Gonzalo Higuaín y Rodrigo Palacio.

El emocionante recuerdo de Alejandro Sabella

Esa final del mundo fue el último partido de “Pachorra” como entrenador. Tiempo después sufrió un pre infarto y tuvo que batallar contra un cáncer de laringe, enfermedad que finalmente terminaría quitándole la vida.

“Qué lástima que después de ese Mundial, Alejandro no quiso dirigir más. Porque estábamos bien como cuerpo técnico. Él me agarraba y me decía ‘cuando estoy dirigiendo no me quiero dar vuelta para mirar el banco porque me están mirando y son todas figuras mundiales. Y todos quieren entrar a jugar’”, recuerda con emoción Camino.

SABELLA. En el predio del Atlético Mineiro en Brasil (Foto: AFP)

Sabella vivía los partidos de manera moderada. Pero por dentro sufría siempre. Ya sea en Estudiantes o en la Selección. Así lo relatan Camino y Gugnali. “Él se guardaba todo”, dicen. A tal punto que vivía haciéndose estudios de manera particular para ver si estaba bien. “Alejandro se tragaba todo…”.

“El Mundial fue muy duro para él, por cómo era. Fue una responsabilidad enorme. Nosotros éramos ayudantes, pero el que pone es la carita. Tiene que tomar decisiones y en este país no es fácil dirigir a la Selección. Qué duro cuando nos enteramos de la enfermedad. Después se recuperó un poco, pero ya no era el mismo. No quería salir de la casa, solo iba a hacerse los tratamientos. Un gran amigo y siempre lo vamos a extrañar”, cierra Camino.