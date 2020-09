Baby apuntó contra Rial y apoyó a Canosa: “Estoy harto de que difamen a la gente”

El conductor se expresó luego de que el periodista dijera que existe un romance entre la conductora y Sergio Berni.

Luego de superar el coronavirus, Baby Etchecopar volvió recargado a su programa de televisión. Fiel a su estilo, el conductor de A24 utilizó unos minutos del aire para bancar a Viviana Canosa, aunque sin nombrarla, luego de que Jorge Rial la vinculara sentimentalmente a Sergio Berni.

«Quiero hablar de una compañera a la que hoy difamaron por Twitter. No la difamaron, le enchufaron un romance. Y hace televisión mi compañera», arrancó diciendo el periodista en Basta Baby.

Y, acto seguido, reveló qué habló con ella en privado luego de que se filtrara el rumor de un supuesto romance con el Ministro de Seguridad bonarense, que la propia Canosa desmintió pocas horas después de que comenzara a circular.

«Me dice: ‘Baby, estoy harta de que me peguen’. Y le dije: ‘Hacé fácil, llamá al que lo puso, que es conocido, llamá al amante que te pusieron que es conocido y hacé un programa con los dos. Y vos decí: ‘Yo soy una señora, a ver qué tenés para decir. ¿Cómo te enteraste? ¿Es verdad? Traeme fotos, da la cara…’. Yo siempre duplico la apuesta», contó.

El jueves, Jorge Rial tuiteó, minutos antes de comenzar Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30): «En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro».

Y aunque en un principio no dio nombres, luego confirmó que hablaba de ella. «Sí, lo digo, es Canosa. Ella está sola hace mucho», sostuvo tras calificar a la relación como «clandestina» y «floja de papeles».

Fueron esos detalles puntuales los que más le molestaron a Etchecopar, quien hasta deslizó que considera que el conductor de Intrusos actuó con un tono misógino. «Estoy harto de que difamen a la gente, y la misoginia está a la orden del día. Si una mujer quiere salir con un hombre no tiene por qué publicarlo en un tuit», aseguró.

Y concluyó: «Le quiero mandar mi solidaridad también a ella, porque al Presto lo llevaron preso. A ella, desde que dijo dos cosas que no gustaron en el poder, la están volviendo loca. Entonces, quiero solidarizarme porque mañana le puede pasar que nos pase a cualquiera de nosotros. La difamación, no. No hagas incógnita, jugá de frente y tirá toda la carne arriba de la parrilla».

El descargo de Baby llegó después de la desmentida de Canosa, quien en la tarde del lunes escribió en Twitter: «Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de #ViolenciaMachista denunciaré ante la justicia a los responsables».