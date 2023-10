Bancos de Wall Street calificaron al dólar oficial como una “farsa” y le pidieron a Massa que devalúe inmediatamente

El economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales apuntó duramente contra las medidas del ministro de Economía.

Tras la escalada del dólar paralelo, bancos internacionales le piden al Gobierno nacional que lleven a cabo una devaluación del dólar oficial. El blue actualmente superó los $840 y el CCL llegó hasta los $900, mientras tanto el oficial está promediando en $367.

Desde el Instituto de Finanzas Internacionales, un think tank de Washington manejado por grandes bancos de Wall Street, calificaron al tipo de cambio oficial de la Argentina como una “farsa”. Además le reclamaron a Sergio Massa que devalúe antes de las elecciones del 22 de octubre.

Argentina's official exchange rate (white) is increasingly a charade. The hard peg in place since the Aug '23 primary is way too strong. You just have to look at the much weaker parallel rate (orange) to see that. The honest thing is to devalue BEFORE the election. Not after… pic.twitter.com/FvtHMrWuaX