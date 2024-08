Bancos piden a Defensa de la Competencia que se pueda pagar con cualquier billetera en Mercado Libre

Mercado Libre y MODO dirimen una guerra por el mercado de las billeteras, con denuncias cruzadas por cartelización o abuso de posición dominante

Ante la denuncia de la empresa de Mercado Libre contra MODO por cartelización, la billetera de los bancos contraataca a la empresa de Marcos Galperin con una denuncia ante la misma Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), por abuso de posición dominante, y muestra los números de esta pelea.

Mercado Libre denuncia que 36 bancos se pusieron de acuerdo para no competir entre sí, sino que incurrieron en «concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas, destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios», al crear la billetera MODO y canalizar únicamente por ella muchas promociones.

MODO retruca que la empresa de ecommere tiene una integración vertical, y para operar en el Marketplace se debe obligatoriamente pagar a través de Mercado Pago o para vender, utilizar las soluciones de cobro de esta billetera, pagando las comisiones más altas y con «abuso de posición dominante en el mercado», ya que, de cada 10 ventas online, 8 se realizan por Mercado Libre.

Mientras Mercado Libre apostaría a que al frente a Defensa de la Competencia está un ex funcionario de Mauricio Macri que sería «amigo», Alexis Pirchio, desde MODO confían en que este experto impulsará una decisión «bien fundada, con investigación de mercado y que no dejará dudas de que tiene solidez técnica», aseguró a iProfesional una fuente inobjetable.

Los 36 bancos tradicionales, que son los más grandes del mercado, excepto Banco Provincia, y que están detrás de MODO, forman la sociedad Play Digital S.A. y lanzan la billetera en 2020.

Cómo es la denuncia de MODO contra Mercado Libre

En el escrito presentado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), MODO denunció el 6 de mayo pasado los siguientes comportamientos anticompetitivos encuadrados en las figuras de abuso de posición dominante, de tipo exclusorio, por parte de Mercado Libre:

1. Negativa a incorporar billeteras digitales competidoras: Mercado Libre impide el uso de billeteras digitales competidoras de Mercado Pago en su marketplace, negando el acceso a aquellas que solicitan ser iniciadoras de pagos en la plataforma.

2. Negativa a incorporar agregadores competidores: la fintech no permite que otros agregadores y aceptadores competidores de Mercado Pago brinden servicios de cobro en su marketplace, atando las ventas de comercios a sus propios servicios de pagos.

3. Obligación de apertura de cuenta exclusiva en Mercado Pago: la billetera obliga a compradores y vendedores del marketplace a tener una cuenta en Mercado Pago.

4. Negativa a la interoperabilidad del QR y pasarela de pagos: Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR o pasarela de pagos (ecommerce). Esto ya fue solucionado, después de una fuerte presión ejercida por MODO.

5. Negativa a la interoperabilidad de la billetera digital de Mercado Pago: la empresa impide que los usuarios de Mercado Pago inicien pagos con tarjeta utilizando adquirentes y agregadores competidores.

Los números de la pelea entre las billeteras virtuales

La fuente consultada afirmó que, para MODO, «Mercado Libre tiene posición dominante, tanto basándose en estudios propios con una consultora internacional que los certifica, como estudios independientes que dan los mismos resultados».

«De lo que se vende online en Argentina, 8 de cada 10 transacciones son a través del Marketplace de Mercado Libre. Con 40% alcanza para establecer posición dominante, y esto es el 80%.», aseguró.

«Y Mercado Libre a ese porcentaje le dice ‘solo podés pagar con mi billetera y solo podés cobrar con mi solución de cobro, pagando las comisiones que fijo, y depositando en Mercado Pago’», subrayó.

En MODO traen a colación un informe del Banco Central, pedido por el mismo Mercado Libre en el marco de una medida cautelar para oponerse a la interoperabilidad del QR, según el cual, entre 2022 y marzo de 2023, la fintech concentró 92,5% de las operaciones con QR y 94,4% de los montos.

Un estudio realizado por Euromonitor a pedido de Mercado Libre del año 2023 refleja que Mercado Pago es la principal opción de pago digital de Argentina para el 64,7% de los usuarios.

Y un estudio realizado por la agencia de investigación Taquion en el año 2023, refleja que el 81,5% de los argentinos usan alguna billetera digital, y que, de estos usuarios, un 74,4% usa regularmente Mercado Pago, seguido por Modo y Ualá (31,6% y 20,6%, respectivamente).

El punto clave de la guerra: las promociones de MODO

Para Mercado Libre, los bancos decidieron concentrarse en MODO, que les permite ponerse de acuerdo en sus estrategias comerciales y evitar la competencia por los comercios que afilian a sus promociones, y por los montos de descuentos o reintegros que ofrecen a los consumidores.

Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí, remarcan en la fintech.

En MODO responden que son una «billetera pura», dentro de la cual se despliega un carrusel con las promociones que da cada banco, de tarjetas de crédito y comercios, donde estos operadores «se sacan los ojos» mientras la billetera no interviene en nada. Pero admiten que existe una proporción menor de promociones que son propias de MODO y a las que adhieran libremente unos u otros bancos.

«Las promociones son una herramienta para la competencia, la experiencia demuestra que los bancos no se juntan a través de MODO para no competir. Vos abrís la aplicación y el QR, y lo primero que aparecen son todas las cuentas y tarjetas de todos los bancos, y te va a decir que uno de tus medios de pago tiene promoción y vas a la tarjeta del banco que me da promoción», relata la fuente consultada.

«Los bancos se matan en el carrusel, y así las promociones son una herramienta de la competencia. Por otra parte, es irónico que Mercado Libre, que domina al mercado, denuncia al minoritario por actitudes anticompetitivas. En el mercado hay dos sistemas, el de Mercado Libre, con integración vertical, y el de MODO, que se integra con todos», remarca.

Qué dicen los expertos en consumo y competencia

El experto de derecho del consumidor Flavio Lowenrosen describe que, bajo el amparo normativo de la Ley de Defensa de la Competencia, Mercado Libre denuncia a Modo por cartelización y los bancos la acusan de «monopolio», y sostiene lo siguiente:

«Desde los aspectos legales del asunto, debe destacarse que la Ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 5 que ‘se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial’».

«En el caso de ser tal como lo describe Mercado Pago, podría entenderse que existiría posición dominante en la medida que la unión de 36 bancos para conformar y administrar una billetera digital dejaría fuera del mercado al resto de las billeteras, en cuanto los clientes de estas últimas no accederían al beneficio de los descuentos comerciales que promocionan los 36 bancos«.

«Esta situación implica, claramente, una restricción a la libre competencia, y, además, genera una concentración restrictiva del mercado, pues solo a través de la billetera digital MODO se podría acceder a los beneficios que otorgan los bancos que conforman la sociedad», sostiene.

Así, Mercado Libre denuncia a MODO por cartelización y la billetera de los bancos contraataca, denunciando al marketplace por abuso de posición dominante.