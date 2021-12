Barack Obama reveló los 13 libros que más disfrutó en 2021

El ex presidente de Estados Unidos compartió sus lecturas favoritas de este año

Barack Obama recomienda sus libros favoritos del 2021

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama compartió este miércoles sus libros favoritos de 2021 en una publicación de Instagram.

“Durante los próximos días, compartiré mi lista anual de libros, música y películas favoritos”, escribió Obama. “El arte siempre sostiene y nutre el alma. Pero para mí, la música y la narración se sintieron especialmente urgentes durante este año de pandemia, una forma de conectarnos incluso cuando estábamos encerrados”.

Y prosiguió: “Dado que estas son obras que realmente he escuchado, visto o leído, estoy seguro de que me he perdido algunas cosas valiosas. Entonces, si tiene sus propias recomendaciones para compartir, las agregaré a la pila de libros y películas que espero poner al día durante las vacaciones”.

De esta manera, el ex mandatario comenzó compartiendo algunos de los libros que leyó este año y que dejaron una impresión duradera. Cabe destacar la diversidad de la lista de Barack Obama, que incluye una mayoría de autoras mujeres y de color.

Cloud Cuckoo Land, de Anthony Doerr

Ambientada en Constantinopla en el siglo XV, en una pequeña ciudad en la actual Idaho, y en un barco interestelar dentro de décadas, la hermosa tercera novela de Anthony Doerr es un triunfo de la imaginación y la compasión, una historia vertiginosa sobre niños en la cúspide de la edad adulta en mundos en peligro, que encuentran resistencia, esperanza y un libro. En Cloud Cuckoo Land, Doerr ha creado un magnífico tapiz de tiempos y lugares que refleja nuestra vasta interconexión: con otras especies, entre nosotros, con los que vivieron antes que nosotros y con los que estarán aquí después de que nos vayamos.

These Precious Days, de Ann Patchett

En el centro de These Precious Daysestá el ensayo del título, una meditación sorprendente y conmovedora sobre una amistad inesperada que explora “lo que significa ser visto, encontrar a alguien con quien puedas ser tu mejor y más completo yo”. Cuando Patchett eligió una de las primeras galeras de la colección de cuentos del actor y productor Tom Hanks para leerla una noche antes de acostarse, no tenía idea de que esta única elección cambiaría su vida. Le presentaría a una mujer notable, la brillante asistente de Tom, Sooki, con quien formaría un vínculo profundo que tendría consecuencias monumentales para ambos. Alquimista literaria, Patchett explora las profundidades de sus experiencias para crear oro: piezas atractivas y conmovedoras que son tanto autorretrato como paisaje, cada una vibrante de emoción y rica en perspicacia. Poniendo su mirada de escritora en sus propias experiencias, transforma lo privado en universal, brindándonos a todos una forma de mirar nuestros propios mundos de nuevo y nos recuerda lo fugaz y enigmática que puede ser la vida.

Aftershocks, de Nadia Owusu

La joven Nadia Owusu siguió a su padre, un funcionario de las Naciones Unidas, de Europa a África y viceversa. Justo cuando ella y su familia se instalaban en un nuevo hogar, su padre les decía que era hora de despedirse. La inestabilidad provocada por la infancia nómada de Nadia se vio agravada por los secretos familiares y las fracturas, tanto vividas como heredadas. Su madre armenia estadounidense, que abandonó a Nadia cuando tenía dos años, reaparecía periódicamente, solo para desaparecer nuevamente. Su padre, un ghanés, el gran héroe de su vida, murió cuando ella tenía 13 años. Después de su muerte, la madrastra de Nadia la agobió con una revelación que era un secreto bomba o una mentira, plagada de insinuaciones vergonzosas. Con estas y otras rupturas, Nadia llegó a Nueva York como una mujer joven sintiéndose apátrida, sin madre e insegura sobre su futuro, pero ansiosa por encontrar su propia identidad. Lo que siguió, sin embargo, fueron períodos de depresión en los que luchó por mantenerse unida a ella y a sus hermanos.

Crying in H Mart, de Michelle Zauner

En esta exquisita historia de familia, comida, dolor y resistencia, Michelle Zauner cuenta que fue uno de los pocos niños asiático-americanos en su escuela en Eugene, Oregon; de luchar con las altas y particulares expectativas que tenía su madre de ella; de una adolescencia dolorosa; de los preciados meses que pasó en el diminuto apartamento de su abuela en Seúl, donde ella y su madre se unían, a altas horas de la noche, entre platos llenos de comida. A medida que creció, se mudó a la costa este para la universidad, encontró trabajo en la industria de los restaurantes y actuó en conciertos con su incipiente banda, y conoció al hombre que se convertiría en su esposo, su coreanidad comenzó a sentirse cada vez más distante, incluso mientras encontraba la vida que quería vivir. Fue el diagnóstico de cáncer terminal de su madre, cuando Michelle tenía 25 años, lo que la obligó a reconocer su identidad y la llevó a reclamar los dones del gusto, el lenguaje y la historia que le había dado su madre.

The Lincoln Highway, de Amor Towles

En junio de 1954, Emmett Watson, de 18 años, es conducido a su casa en Nebraska por el director de la granja de trabajo juvenil donde acaba de cumplir 15 meses por homicidio involuntario. Su madre se fue hace mucho, su padre falleció recientemente y la granja familiar embargada por el banco, la intención de Emmett es recoger a su hermano de ocho años, Billy, y dirigirse a California, donde pueden comenzar sus vidas de nuevo. Pero cuando el alcaide se marcha, Emmett descubre que dos amigos de la granja de trabajo se han escondido en el maletero del coche del alcaide. Juntos, han tramado un plan completamente diferente para el futuro de Emmett, uno que los llevará a todos en un fatídico viaje en la dirección opuesta: a la ciudad de Nueva York. Con una duración de solo diez días y contada desde múltiples puntos de vista, la tercera novela de Towles gustará a los fanáticos de su estilo literario de múltiples capas mientras les brinda una variedad de escenarios, personajes y temas nuevos y ricamente imaginados.

Matrix, de Lauren Groff

Echada de la corte real por Leonor de Aquitania, considerada demasiado tosca para el matrimonio o la vida cortesana, Marie de France, de 17 años, es enviada a Inglaterra para ser la nueva priora de una abadía empobrecida, sus monjas en el al borde de la inanición y acosado por la enfermedad. Al principio, sorprendida por la severidad de su nueva vida, Marie encuentra enfoque y amor en la vida colectiva con sus singulares y volubles hermanas. En este crisol, Marie suplanta constantemente su deseo de familia, de su patria, de las pasiones de su juventud por algo nuevo para ella: la devoción a sus hermanas y la convicción de sus propias visiones divinas. Matrixreúne corrientes de violencia, sensualidad y éxtasis religioso en un retrato fascinante de pasión consumidora, fe aberrante y una mujer que la historia atraviesa y rodea. La nueva novela de Lauren Groff, la primera desde Fates and Furies, es una exploración desafiante y oportuna del poder puro de la creatividad femenina en un mundo corrupto.

The Love Songs of W.E.B. Du Bois, de Honorée Fanonne Jeffers

El gran erudito W. E. B. Du Bois escribió una vez sobre el problema de la raza en Estados Unidos y lo que llamó “doble conciencia”, una sensibilidad que todo afroamericano posee para sobrevivir. Este bestseller del New York Times sigue a Ailey Pearl Garfield, que desde la infancia ha entendido demasiado bien las palabras de Du Bois. Para aceptar su propia identidad, Ailey se embarca en un viaje a través del pasado de su familia, descubriendo historias impactantes de generaciones de antepasados (indígenas, negros y blancos) en el sur profundo. Al hacerlo, debe aprender a abrazar toda su herencia, un legado de opresión y resistencia, esclavitud e independencia, crueldad y resistencia que es la historia, y la canción, de Estados Unidos.

Harlem Shuffle, de Colson Whitehead

Del dos veces ganador del Pulitzer y autor de The Underground Railroad llega una novela gloriosamente entretenida de atracos y estafas ambientada en Harlem en la década de 1960. Para sus clientes y vecinos en la calle 125, Ray Carney es un vendedor honorable de muebles a precios razonables. Pocas personas saben que desciende de una línea de delincuentes de la zona alta, y que su fachada de normalidad tiene más de unas pocas grietas. Mientras Ray navega por esta doble vida, comienza a ver quién mueve los hilos en Harlem. ¿Podrá Ray evitar que lo maten, salvar a su primo y hacerse con su parte del gran puntaje, todo mientras mantiene su reputación como la fuente de referencia para todas sus necesidades de muebles para el hogar de calidad? La ingeniosa historia de Harlem Shuffle se desarrolla en una hermosa ciudad de Nueva York recreada a principios de la década de 1960. Es una saga familiar disfrazada de novela policíaca, una divertida obra de teatro moralista, una novela social sobre la raza y el poder y, en última instancia, una carta de amor a Harlem.

Beautiful Country, de Qian Julie Wang

Cuando Qian, de siete años, llega a la ciudad de Nueva York en 1994 llena de curiosidad, se siente abrumada por el miedo aplastante y la escasez. En China, los padres de Qian eran profesores; en Estados Unidos, su familia es “ilegal” y necesitará toda la determinación y las pequeñas alegrías que puedan reunir para sobrevivir. Habitando la perspectiva de su infancia con una claridad lírica exquisita y un encanto y una fuerza inolvidables, Qian Julie Wang ha escrito una historia estadounidense esencial sobre una familia que se fractura bajo el peso de la invisibilidad y una niña que llega a la mayoría de edad en las sombras, que nunca deja de buscar la luz.

The Final Revival of Opal & Nev, de Dawnie Walton

Opal es una joven ferozmente independiente que va contra la corriente en su estilo y actitud, afro–punk antes de que existiera ese término. Cuando el aspirante a cantante y compositor británico Neville Charles la descubre en una noche de aficionados en un bar, ella acepta su oferta de hacer música rock juntos para la incipiente Rivington Records. A principios de los ‘70 en la ciudad de Nueva York, una banda rival firmada con su sello blandía una bandera confederada en un concierto promocional. La audaz protesta de Opal y la violencia que sobreviene desencadenan una cadena de eventos que no solo cambiarán las vidas de sus seres queridos, sino que también serán un recordatorio mortal de que las repercusiones son siempre más duras para las mujeres, especialmente las mujeres negras, que se atreven a decir su verdad. Provocador y escalofriante, este libro presenta un coro de respaldo de voces inolvidables, una heroína como no hemos visto en la narración y una estructura atrevida, e introduce una nueva voz audaz en la ficción contemporánea.

Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City, de Andrea Elliott

Esta obra sigue ocho años dramáticos en la vida de una niña cuya imaginación es tan vertiginosa como los rascacielos cerca de su refugio en Brooklyn. Elliott teje la historia de la infancia de Dasani con la historia de su familia, rastreando el paso de sus antepasados de la esclavitud al norte de la Gran Migración. Cuando Dasani alcanza la mayoría de edad, la crisis de las personas sin hogar en la ciudad de Nueva York ha estallado en medio del abismo cada vez más profundo entre ricos y pobres. A su vez, desgarradora e inspiradora, Invisible Child cuenta una historia asombrosa sobre el poder de la resiliencia, la importancia de la familia y el costo de la desigualdad. Basado en casi una década de reportajes, ilumina algunos de los temas más críticos en los EEUU contemporáneos a través de la vida de una niña notable.

Crossroads, de Jonathan Franzen

En vísperas de la Navidad del año 1971, en Chicago se anuncia una gran nevada. Russ Hildebrandt, pastor en una iglesia progresista de un barrio residencial, está a punto de liberarse de un matrimonio que considera desdichado, salvo que su esposa, Marion, que también tiene sus secretos, se le anticipe. Clem, el primogénito, viene de la universidad infundido de un moralismo extremo que lo ha hecho tomar una decisión que causará estragos. Su hermana Becky, hasta entonces la reina de su clase en el colegio, ha virado bruscamente hacia la contracultura. El tercer hijo, el brillante Perry, que se ha dedicado a vender droga a sus compañeros de curso, se ha propuesto volverse mejor persona. Mientras que el más pequeño, Jay, intenta abrirse camino entre la incertidumbre y el asombro. Así, todos los Hildebrandt persiguen una libertad que los demás miembros de la familia, cada uno por su cuenta, amenazan con coartar. El don de Franzen para fundir los pequeños detalles en la imagen completa nunca ha quedado tan de manifiesto como en esta exquisita novela, un mapa de visiones entrelazadas que arroja algo de luz sobre nuestro tiempo.

How the Word is Passed, de Clint Smith

Comenzando en su ciudad natal de Nueva Orleans, Clint Smith lleva al lector a un recorrido inolvidable por monumentos y lugares emblemáticos, los que son honestos sobre el pasado y los que no lo son, que ofrecen una historia intergeneracional de cómo la esclavitud ha sido fundamental en la configuración de nuestra nación. Historia colectiva, y nosotros mismos. How the Word Is Passed, una exploración profundamente investigada y conmovedora del legado de la esclavitud y su huella en siglos de historia estadounidense, ilustra cómo algunas de las historias más esenciales de nuestro país están ocultas a la vista, ya sea en lugares por los que podríamos pasar en nuestro camino al trabajo, a los días festivos como el 19 de junio (ese día se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.), o a barrios enteros como el centro de Manhattan, donde la brutal historia del comercio de hombres, mujeres y niños esclavizados ha quedado profundamente impresa.

La publicación de Obama en Instagram también incluyó una lista de libros que recomendó a principios de este año, incluyendo Land of Big Numbers, de Te-Ping Chen; Things We Lost to the Water, de Eric Nguyen; y Project Hail Mary, de Andy Weir.

f:Infobae